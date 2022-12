Dachtet ihr, nach God of War und Need for Speed Unbound würden keine richtig geilen Spiele mehr in diesem Jahr erscheinen? Falls ja, seid ihr im Irrtum! Denn das Gaming-Jahr 2022 holt ein paar Wochen vor Weihnachten nochmal zum großen Rundumschlag aus.

Hello Neighbor 2: Nein, der Mann führt sicher nichts Sinistres im Schilde. Ganz sicher nicht.

Releases im Dezember: Geheimnisvolle Nachbarn, Old-School-RPGs und noch viel mehr

Eines der großen Highlights der kommenden Woche ist sicherlich das Horror-Stealth-Game Hello Neighbor 2, dessen Vorgänger schon eine treue Fan-Gemeinde um sich versammeln konnte. Euch erwarten die Geheimnisse des alten Peterson-Anwesens. Der Ort, an dem alles begann! Sucht nach den lange verborgenen Mysterien, aber achtet darauf eurem, ähm ... freundlichen Nachbarn dabei so gut es geht aus dem Weg zu gehen.

Solltet ihr euch nicht in das gruselige Abenteuer begeben wollen: seid unbesorgt! Es gibt in der kommenden Woche auch deutlich andere Games. Eines davon dürfte vor allem die Freunde klassischer JRPGs unter euch ansprechen.

Wie gewohnt haben wir für euch auch die Releases der Kalenderwoche 49 fein säuberlich in ein Video gepackt, komplett mit exakten Terminen und den zur Verfügung stehenden Plattformen. Viel Spaß beim Anschauen!

Na, ist für euch was dabei? Oder seid ihr noch zu sehr mit den jüngsten Releases beschäftigt? Keine Sorge, die letzten Herbsttage bleiben spannend, ebenso wie der kommende Winter. Wir halten euch regelmäßig auf dem Laufenden!