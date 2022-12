Grafik-Kracher: Diese 7 kommenden Spiele sehen endlich nach Next-Gen aus

Diese 7 Grafik-Knaller werden echte Next-Gen-Highlights. (Bildquelle: Xbox Game Studios)

Die aktuelle Konsolengeneration hat immer noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Grafisch hängen zahlreiche Spiele momentan noch auf dem Niveau der PS4 und Xbox One fest. Allerdings wird sich dies bald ändern, denn diese 7 Grafik-Kracher werden alles aus eurer Hardware herausholen.

Unreal Engine 5: Grafik der Zukunft

Die Grafik von Videospielen hat in den letzten Jahrzehnten wahre Quantensprünge vollführt und sich von wenigen starren Pixeln in fantastisch-komplexe und lebensnahe Animationen entwickelt. Mit der Unreal Engine 5 bahnt sich nun der nächste Schritt in der Grafik-Evolution an. Spiele werden Umgebungen, Charaktere, Licht- und Partikeleffekte und viele andere Elemente noch besser und realistischer darstellen können.

Noch haben die PS5 und Xbox Series X|S nicht allzu oft gezeigt, was wirklich in ihnen steckt – doch die sieben Spiele in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels werden das grafische Maximum aus den leistungsstarken Konsolen herausholen.

PS5, Xbox & PC: 7 Grafik-Kracher, auf die ihr euch freuen könnt

Bislang hat sich die aktuelle Konsolengeneration nur in Ausnahmefällen von der PS4 und Xbox One losgesagt. Selbst anspruchsvolle Highlights wie God of War: Ragnarök, Forza Horizon 5, Horizon Forbidden West oder Cyberpunk 2077 haben sich grafisch noch nicht vollständig von den Last-Gen-Konsolen losgesagt und sind zweigleisig erschienen.

Die Zukunft kommt nun allerdings immer näher, denn mittlerweile gibt es schon einige Trailer, die echte Next-Gen-Grafik versprechen. Viele Entwickler haben bereits spannende Projekte mit der Unreal Engine 5 angekündigt, darunter sowohl Indie-Studios als auch große Publisher.

Auch wenn für einige dieser Spiele bislang leider noch kein Release-Zeitraum bekannt ist, steht fest, dass ihr euch in den nächsten Jahren auf so manche Grafik-Knaller freuen könnt. Hier zeigen wir euch deswegen sieben Trailer zu kommenden Highlights, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.