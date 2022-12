Steam-Hit: Marvel-Spiel wird zum Topseller – Fans üben viel Kritik

Marvel's Midnight Suns

Mit Marvel's Midnight Suns ist das letzte große Superhelden-Spiel für dieses Jahr erschienen. Zum Start hat es das Strategiespiel auch direkt in die Topseller von Steam geschafft. Die Fans sind allerdings reichlich unzufrieden mit der Performance des Spiels.

Neues Marvel-Spiel kämpft mit Performance-Problemen

Nicht nur das neue Horrorspiel The Callisto Protocol wird aktuell für seine bescheidene Performance kritisiert (wir berichteten), auch das Superhelden-Spiel Marvel's Midnight Suns wird ähnlich schlecht bewertet – zum Topseller hat es in beiden Fällen dennoch gereicht.

Und mit derzeit 56 Prozent positiven User-Stimmen schneidet das Strategiespiel der XCOM-Entwickler auch etwas besser ab als der Horror-Trip von Striking Distance Studios.

Marvel's Midnight Suns (PS5) auf Amazon kaufen

Wirklich toll sind die Bewertungen aber dennoch nicht! Ein Großteil der User beklagt vor allem Performance-Probleme und eine schlechte Optimierung. Die Folge sind lästige Framedrops.

Laut einigen Spielern soll es aber helfen, wenn betroffene User V-Sync in den Einstellungen aktivieren. Dennoch wird wohl nur eine Reihe von Patches wirklich Abhilfe leisten.

Bei der internationalen Fachpresse kommt Marvel's Midnight Suns allerdings wesentlich besser an. Auf dem Review-Aggregator Metacritic hält das Comic-Spiel derzeit einen Score von 83 Prozent.

Die Mischung aus XCOM und Kartenspiel kommt bei der Presse gut an. (Bild: 2K)

Für Comic-Fans und Strategie-Liebhaber

Im Gegensatz zu Marvel's Avengers, welches 2020 erschien und schnell zum Flop avancierte, versucht sich Midnight Suns an einem neuen Genre: Dem taktischen Strategiespiel.

In rundenbasierten Kämpfen, die über ein Kartensystem ausgetragen werden, müsst ihr die Welt an der Seite von Spider-Man, Dr. Strange und Blade retten.

Entwickelt wurde das Game von den XCOM-Machern, die als Strategie-Experten gelten. Im Vergleich zu den XCOM-Spielen verlaufen die Runden in Midnight Suns aber wesentlich flotter und auch die sozialen Interaktionen außerhalb der Kämpfe nehmen einen wesentlich größeren Teil der Spielzeit ein.

Noch mehr Marvel-Action erwartet Comic-Fans übrigens im kommenden Sommer, wenn Guardians of the Galaxy: Volume 3 in den weltweiten Kinos startet: