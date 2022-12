Disney Dreamlight Valley: 9 Filme, die ihr unbedingt als nächstes im Spiel haben wollt

Stitch steht ganz oben auf eurer Wunschliste für Disney Dreamlight Valley. (Bild: Gameloft, Getty Images/CoffeeAndMilk)

Die besondere Adventure-Simulation von Gameloft kommt verdammt gut an. Nach und nach sollen neue Charaktere in Disney Dreamlight Valley hinzugefügt werden. Wir haben euch auf Insta und Facebook gefragt, welche Franchises ihr euch dabei am liebsten wünscht.

Diese Disney-Figuren fehlen euch noch im Dreamlight Valley

In der Welt von Disney Dreamlight Valley gibt es trotz Early-Access-Status schon einiges zu tun: Ihr könnt Quests erledigen, den Bewohnern helfen, Farmen, Angeln und vieles mehr.

Trotz der vielen Aktivitäten und bereits vorhandenen Charaktere wie Wall-E, Remy und Co., sehnen sich viele Spieler schon jetzt nach weiteren Disney-Lieblingen. Ganz hoch im Kurs steht Simba aus Der König der Löwen.

Und Entwickler Gameloft hat schon weitere Franchises und Inhalte angekündigt. Nachdem zuletzt Scar aus Der König der Löwen die Bösewicht-Riege gefüllt hat, wird Toy Story endlich am 6. Dezember einziehen.

Doch wie geht es danach weiter? Wir haben euch in den sozialen Medien gefragt, welche Filme unbedingt als nächstes kommen sollten – und in dieser Bilderstrecke findet ihr eure virtuelle Wunschliste: