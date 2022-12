Besser als CoD? Harter Shooter stürmt dank Rabatt die Steam-Charts

Der Shooter Hell Let Loose kämpft sich zurück in die Steam-Charts. (Bildquelle: Team17 / Valve)

Ein knallharter und komplexer Shooter legt auf Steam aktuell ein Comeback hin. Das bei der Community extrem beliebte Spiel ist derzeit um 33 Prozent im Preis reduziert und erhält zudem am 6. Dezember ein fettes Update mit vielen neuen Inhalten.

Hell Let Loose mag zwar nicht ganz so bekannt sein wie andere Games, die ebenfalls in der Zeit des Zweiten Weltkriegs spielen, doch auf Steam hat sich der Shooter eine eingeschworene Community aufgebaut. Mit Bewertungen, die das neueste Call of Duty weit hinter sich lassen, ist Hell Let Loose besonders jetzt einen Blick wert – schließlich könnt ihr aktuell 33 Prozent sparen und am 6. Dezember ein neues Update erleben.

Hell Let Loose: Shooter feiert Comeback

Hell Let Loose hat sich seit seinem Release 2021 einen Platz in der Shooter-Community erkämpft. Das Spiel bietet euch die Möglichkeit, riesige Gefechte aus dem Zweiten Weltkrieg nachzuspielen. Insgesamt können 100 Spieler auf einer Map gegeneinander antreten – je 50 stehen sich auf zwei Seiten gegenüber. Die Karten sind maßstabsgetreu und nach Archivaufnahmen sowie Satellitenbildern erstellt und bieten eine historisch-akkurate Atmosphäre.

Es geht darum, in eurem Team zu kommunizieren und koordiniert gegen den Gegner vorzugehen. Beim Vorrücken und Erobern erhaltet ihr Ressourcen, die ihr verwalten müsst. Um siegreich zu sein, braucht ihr als Gruppe unbedingt die richtige Strategie.

Schaut euch hier den PS5-Trailer zu Hell Let Loose an:

Aktuell könnt ihr euch Hell Let Loose für 26,79 Euro statt 39,99 Euro auf Steam schnappen – pünktlich zum großen Update Burning Snow, das dem Spiel am 6. Dezember eine neue Karte sowie neue Fahrzeuge und Waffen hinzufügt.

Steam-Charts: Call of Duty Modern Warfare 2 an der Spitze

Mit seinen knapp 56.000 sehr positiven Bewertungen hat Hell Let Loose gegenüber vielen anderen Shootern die Nase vorn. Auch der aktuelle Steam-Spitzenreiter Call of Duty: Modern Warfare 2 kann da nicht mithalten – der Activision-Shooter hat gerade einmal eine ausgeglichene Wertung. Allerdings unterscheidet sich das Gameplay zwischen den beiden Spielen deutlich – Hell Let Loose bietet ein Erlebnis, das den Fokus viel stärker auf Gruppen-Taktik, Realismus und Zermürbung legt als CoD.

