Bestes GTA-6-Feature: Fans haben jetzt schon einen klaren Favoriten

In GTA 5 musstet ihr auf dieses Feature noch verzichten. Fans hoffen, dass es mit GTA 6 endlich soweit ist. (Bild: Rockstar Games)

Die Fangemeinde von GTA wartet immer noch geduldig auf den Release von Rockstars nächstem Abenteuer. Bis dahin wird aber schon fleißig über verschiedene Gerüchte diskutiert. Bei einem Feature sind sich alle einig: Das muss in GTA 6 endlich vorkommen.

RDR2 macht’s schon vor, GTA 6 soll es nachmachen

Spieler, die auch Rockstars anderen Open-World-Hit Red Dead Redemption 2 gespielt haben, werden diese Funktion bereits gut kennen und zu schätzen wissen: Die Waffenauswahl in den Satteltaschen des Pferdes.

Ein solch ähnliches Feature soll nach Auffassung der Hardcore-Fans nun endlich auch in GTA 6 eingebaut werden. Denn im Subreddit zu GTA 6 fragt der Nutzer tiredgamer2101 nach dem liebsten Gerücht, das die Fans bisher gehört haben und sich wünschen, dass es Wahrheit wird:

Ganz oben unter dem Top-Antworten befindet sich der Kofferraum, der endlich eine Funktion bekommt und zum Beispiel auch als Inventar genutzt werden kann.

Was würden die Fans mit dem Kofferraum als Feature anstellen?

Das würde auch viele neue Gameplay-Möglichkeiten eröffnen. Der Thread-Ersteller kann es zum Beispiel kaum erwarten, Leute zu kidnappen. Dafür wäre ein funktionaler Kofferraum echt praktisch.

Für RaspberryCai würde ein nutzbarer Kofferraum auch bedeuten, dass die Wahl eines größeren Autos mehr Sinn ergeben würde und nicht jeder nur ein Supercar fahren will.

Und der Wunsch des funktionalen Kofferraums spukt schon seit Jahren in der GTA-Community. SkeleIsSpooky merkt an, dass Rockstar dieses Feature schon seit GTA: San Andreas und GTA 4 anteasert. Mit GTA 6 wäre wohl endlich die Zeit gekommen, den Wunsch der Fans zu erfüllen. Und die Substanz ist ja schon da – mit Red Dead Redemption 2.

Und Rockstar scheint ohnehin vieles von RDR2 übernehmen zu wollen, wie ein frischer Leak zu GTA 6 zeigt:

Der Gedanke, vor einer Mission eine Waffenauswahl am Kofferraum zu treffen und sich das passende Loadout für die Aufgabe zurechtzulegen, finden viele ziemlich spannend. Ein solches Feature war bereits im 2006 erschienenen Scarface: The World Is Yours vorhanden und bei vielen sehr beliebt.

Und SkeleIsSpooky spinnt sogar noch weitere Szenarien herbei, die das Gameplay ziemlich aufpeppen würden. Er wünscht sich eine** Versicherung für die Waffen und Munition**, falls ihr sie mit einem defekten Kofferraum verliert oder das Auto zu Schrott fahrt.

Ein offener Kofferraum voller schwerer Waffen könnte außerdem die Polizei alarmieren und euch einen Fahndungslevel einbringen.

Ihr seht, die Möglichkeiten sind vielfältig und das Feature bei den Fans lange überfällig. Hoffentlich hat Rockstar dieses Funktion also ganz oben auf der Wunschliste für GTA 6.

Und diese Fehler sollte Rockstar für GTA 6 auf jeden Fall vermeiden: