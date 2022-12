Xbox-Frust: Microsofts Preiserhöhung schockt Community

Xbox erhöht die Preise für Starfield und andere Spiele. (Bildquelle: spieletipps / liza5450, Getty Images)

Schlechte Nachrichten für Xbox-Fans: Microsoft will 2023 die Preise für exklusive Top-Games wie Starfield, Redfall und Forza Motorsport anheben. Die Community zeigt sich von der Ankündigung geschockt und viele vermuten, dass es sogar noch schlimmer kommen könnte.

Starfield, Redfall & mehr: Xbox erhöht die Spielpreise

Ein Microsoft-Mitarbeiter hat im Gespräch mit IGN bestätigt, dass das Unternehmen die Preise für selbstproduzierte Spiele für die Xbox Series X|S im Jahr 2023 auf 69 US-Dollar erhöhen will. In Deutschland würde dies voraussichtlich bedeuten, dass Spiele wie Redfall und Starfield für 79,99 Euro erscheinen werden – somit würde Xbox durch die Bank weg mit den Spielpreisen der PS5 gleichziehen.

Die Ankündigung folgt einer Aussage von Xbox-Chef Phil Spencer, dass Microsoft die Preise nicht auf Dauer auf dem aktuellen Niveau halten könne. Die Community ist über die Preiserhöhung verständlicherweise dennoch wenig begeistert, befürchtet allerdings außerdem, dass dies noch nicht das Ende der möglichen Preisanstiege sein wird.

Xbox-Community fürchtet Game-Pass-Erhöhung

Die Preiserhöhung für die selbstproduzierten Spiele fällt mit 2023 also auf das Jahr, in dem Xbox wohl endlich die aktuelle Konsolengeneration mit exklusivem Spiele-Futter versorgen wird. In den letzten zwei Jahren waren mit Forza Horizon 5 und Halo: Infinite nur zwei echte Blockbuster-Spiele releast worden.

Viele Xbox-Fans reagieren auf Reddit zerknirscht auf die Erhöhung – und treffen zusätzlich düstere Prognosen. Aktuell seien viele Spieler durch den Xbox Game Pass nicht allzu stark betroffen von den teureren Spielpreisen, da Starfield und die anderen Hits als Day-One-Releases in Microsofts Abo-Service erscheinen würden.

Allerdings vermuten viele Kommentatoren genau dort den nächsten Preisanstieg. Sie befürchten, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis der Game Pass ebenfalls entsprechend teurer werden wird. Wegen dieser Entwicklung wollen zahlreiche Spieler deswegen einfach darauf warten, dass Games im Laufe der Zeit im Preis reduziert werden. Zum Release-Termin seien viele von ihnen ohnehin noch nicht fertig, um einen solch hohen Preis rechtfertigen zu können.

„Oh nein, dann werde ich die Spiele nicht mehr am Release-Tag kaufen genau wie bei der PS5. 70 Dollar sind viel zu viel für ein Spiel, selbst wenn es super ist.“ ( Reddit-User luki9914 )

„Unternehmen fordern heute 70 Dollar für Games, die es nicht verdient haben. Sie werden 90 Prozent der Zeit verbuggt und viel zu hastig veröffentlicht. Es ist es einfach nicht wert. Weniger Leute werden sie zum Release-Termin kaufen und lieber auf Sales warten oder sich den Game Pass holen.“ ( Reddit-User EvilAaronX )

„Zeichen unserer Zeit und nicht wirklich überraschend. Game Pass wird als nächstes dran sein, was für mich ein Zeichen zum Abhauen sein wird, denn ich spiele einfach nicht so viele Spiele, jedenfalls nicht genug, um 20 Dollar pro Monat rechtfertigen zu können.“ (Reddit-User planethipes)

Um euch auf die neuen Xbox-Preise einzustimmen, könnt ihr euch hier 15 Minuten Gameplay aus Starfield im Video anschauen: