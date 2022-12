CoD Warzone 2.0: Community-Wunsch könnte sich bald erfüllen

Vielleicht feiert der Resurgence-Modus in Warzone 2.0 bald ein Comeback. (Bild: Activision)

Zwar ist Warzone: Caldera mittlerweile wieder eine Möglichkeit, das alte Battle Royale zu spielen, eines der beliebten Features des ersten Warzone fehlt in 2.0 allerdings. Gemeint sind natürlich die kleinen Maps, also Rebirth Island und später dann Fortunes Keep. Einem Leak zufolge gibt es für Warzone 2.0 aber bereits ähnliche Pläne.

Warzone 2.0: Leak geht von Rückkehr einer Resurgence-Map aus

Manche mochten die Abwechslung, anderen sagten die kleinen Maps grundsätzlich mehr zu. Innerhalb der Warzone-Community entwickelten sich die Maps Rebirth Island und Fortunes Keep schnell zu echten Lieblingen. Den Spielern gefiel der Mittelweg zwischen dem Battle-Royale-Konzept und der schnellen Action des Multiplayers durch den Resurgence-Modus. Dabei bedeutet der Tod nicht wie im BR meistens das Ende der Runde, sondern nur eine Wartezeit bis zum Wiedereinstieg.

Eine Woche nach dem Start von Warzone 2.0 kam die Map Caldera für das erste Warzone zwar zurück, doch die kleinen Maps sind verschwunden. Im Reddit kursiert aktuell eine Map, die unter anderem den Resurgence-Modus für Warzone 2.0 beherbergen soll.

Die neue Map soll Platz für etwa 50 Spieler bieten und nicht nur für den Resurgence-Modus genutzt werden. Der Multiplayer-Modus Ground War soll ebenfalls auf der Insel gespielt werden, genauso wie der DMZ-Modus.

Wie glaubhaft ist der Leak?

Es ist grundsätzlich so gut wie sicher, dass die Entwickler den extrem beliebten Modus aus dem ersten Warzone in Zukunft zurückbringen. Der bekannte CoD-Leaker TheGhostOfHope geht davon aus, dass Mitte 2023 eine neue Resurgence-Map erscheint. (Quelle: Twitter). Ob es sich dabei um die Map aus dem Leak handelt, ist schwer zu sagen.

Im Reddit-Thread wird allerdings darauf hingewiesen, dass im Süden der Map Al Mazrah eine Insel zu sehen ist, die der aus dem Leak ähnelt. Das Schloss in der Mitte lässt sich sogar auf große Entfernung ausmachen.

Es gibt aktuell noch keine Informationen seitens Activision, wie der Resurgence-Modus mit den kleinen Maps in Warzone 2.0 fortgeführt wird.