PlayStation-Klassiker schwingt sich nach 24 Jahren im PS Store zum Bestseller auf

Das Remake der Spyro-Trilogie entwickelt sich zum PlayStation-Bestseller. (Bildquelle: spieletipps)

Im PlayStation-Store hat sich das Remake eines absoluten Klassikers still und heimlich zu einem echten Bestseller entwickelt. Die mittlerweile über 20 Jahre alte Kult-Trilogie ist aktuell dank eines Rabatts ganz weit vorne mit dabei – kein Wunder, schließlich bekommt ihr gleich 3 Spiele zum Super-Preis von nur 14 Euro.

Die Bestseller-Charts im PlayStation-Store haben einen neuen Überraschungs-Hit. 24 Jahre nach dem Release des Original-Spiels ist die Spyro Reignited Trilogy auf den zweiten Platz der Charts gesegelt. Der Höhenflug des lila Drachen lässt sich vermutlich mit einem satten Rabatt erklären, denn derzeit ist die Trilogie um 65 Prozent im Preis reduziert.

Feuer und Flamme: Spyro Reignited Trilogy wird zum Bestseller

Das erste Spyro-Abenteuer wurde 1998 auf der Original-PlayStation releast, Spyro 2: Ripto’s Rage und Spyro 3: Year of the Dragon folgten 1999 und 2000. Danach wurden über Jahre hinweg zahlreiche Spiele von unterschiedlicher Qualität releast, die von der Community eher kontrovers aufgenommen wurden, doch mit der Remake-Trilogie landete das Franchise wieder auf den Füßen.

Schaut euch hier den Trailer zur Spyro Reignited Trilogy an:

Am 13.11.18 spuckt Spyro wieder Feuer!

Auch in unserem Test konnte die Remake-Trilogie überzeugen – nicht nur langjährige Fans werden mit den aufgehübschten Drachen-Abenteuern ihren Spaß haben. Momentan könnt ihr euch das Spyro-Paket außerdem zum absoluten Top-Preis sichern. Die Trilogie kostet momentan 13,99 Euro statt 39,99 Euro und ist damit um starke 65 Prozent im Preis reduziert.

Hier geht's zur Spyro Reignited Trilogy im PlayStation-Store!

PlayStation-Charts: Sale mischt Bestseller-Liste auf

Dank des großen Jahresend-Sales ist die Bestseller-Liste im PlayStation-Store derzeit ordentlich in Bewegung. Während sich die Spyro Reignited Trilogy den zweiten Platz schnappt, schwingt sich Marvel’s Spider-Man mit einem 60-Prozent-Rabatt auf den ersten Rang. Shadow of the Tomb Raider bleibt nur der dritte Platz, obwohl Lara Crofts Abenteuer sogar um 70 Prozent reduziert ist.

