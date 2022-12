Steam-Überraschung: 5 Jahre altes Survival-Game schafft es plötzlich in die Charts

Ein atmosphärisches Survival-Game feiert ein Steam-Comeback. (Bild: Valve, Hinterland Studio)

Die Steam-Charts sind immer für eine Überraschung gut. Zumeist mischen Neuerscheinungen oder Dauerbrenner mit attraktiven Rabatten die Topseller auf. Zurzeit greifen die PC-Spieler bei einem fünf Jahre alten Survival-Game fleißig zu.

Atmosphärisches Survival-Game kämpft sich in die Steam-Topseller

Zurzeit dominieren Neuerscheinungen wie Call of Duty: Modern Warfare 2, Warhammer 40,000: Darktide und Need for Speed Unbound die Steam-Topseller (Quelle: Steam).

Und auch beliebte Dauerbrenner wie Red Dead Redemption 2 und Horizon Zero Dawn können mit krassen Rabatten für starke Verkäufe auf der Valve-Plattform sorgen.

Unter den Top-Plätzen taucht jetzt allerdings auch ein Survival-Game auf, das lange nicht mehr in der Liste vertreten war: The Long Dark.

Das atmosphärische Spiel dreht bereits seit 2017 seine Runden und schlägt jetzt mit einem neuen DLC und kompletten Overhaul auf. Die Inhaltserweiterung „Tales from the Far Territory“ ist ein frisch gestarteter Expansion Pass, der über einen Zeitraum von 12 Monaten mit immer neuen Updates aufwarten wird. Dabei erwarten die Spieler schon jetzt neue Regionen und frisches Gameplay.

The Long Dark auf Steam

Dieser neue DLC und ein kleiner Rabatt von 15 Prozent scheint die PC-Spieler wieder auf den Geschmack von The Long Dark gebracht zu haben. Falls ihr das eiskalte Abenteuer noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch diesen Trailer zu The Long Dark: Tales from the Far Territory ansehen:

The Long Dark: Expansion-Pass-Trailer

Was ist neu in The Long Dark?

The Long Dark hat seit der Erstveröffentlichung 2014 (damals im Early Access) einige Veränderungen durchgemacht. Anfänglich mussten Spieler so lange wie möglich in einer Sandbox überleben. Dann sind immer mehr Story-Elemente in Form von Episoden hinzugefügt worden. Mit dem neuen Expansion-Pass können Langzeitspieler ihr Erlebnis fortlaufend mit neuen Inhalten auffrischen.

Um diese verschiedenen Spielerbedürfnisse zu erfüllen und das Grundspiel nicht ständig mit einer Preiserhöhung versehen zu müssen, haben sich die Entwickler von Hinterland Studio entschieden, das Spiel technisch in verschiedene Kauf-Versionen aufzusplitten. Folgende Optionen sind dabei möglich:

Das sind die Kombinationsmöglichkeiten der neuen Vertriebsmodelle von The Long Dark. (Bild: Hinterland Studio)

Somit können Survival-Puristen bei der günstigsten Version The Long Dark: Survival Edition zugreifen, während Story-Liebhaber das Gesamtpaket The Long Dark serviert bekommen. Der Expansion Pass kann mit beiden Versionen zusätzlich erworben werden.

Wenn ihr auch beim brandneuen DLC zugreifen wollt, lohnt sich ein früher Kauf. Denn wie die Entwickler in einem ausführlichen FAQ erwähnen, wird der Expansion Pass mit wachsendem Inhalt später teurer werden.

Tales from the Far Territory auf Steam

Was sind eigentlich die härtesten Survival-Spiele? Diese Bilderstrecke verrät es: