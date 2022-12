Call of Duty: Xbox-Chef lässt Nintendo-Fans träumen

Xbox will Call of Duty auf die Switch bringen. (Bildquelle: spieletipps / Damir Khabirov, Getty Images)

Die Activision-Übernahme von Microsoft sorgt jetzt auch in der Nintendo-Community für Aufsehen. Xbox-Chef Phil Spencer will das Call-of-Duty-Franchise in den nächsten Jahren auf die Switch bringen – ein Versprechen, das bei Shooter-Fans richtig gut ankommt.

Die geplante Activision-Übernahme bleibt ein bissig umkämpftes Thema zwischen PlayStation und Xbox. Nun haben allerdings auch Nintendo-Fans plötzlich einen Grund, Stellung zu beziehen, denn Xbox-Chef Phil Spencer stellt ihnen Call-of-Duty-Ports für die Switch und nachfolgende Konsolen in Aussicht.

Xbox will CoD auf die Nintendo Switch bringen

Microsoft versucht weiterhin Sonys Argument zu widerlegen, dass Call of Duty durch die Activision-Übernahme zu einem Xbox-exklusiven Franchise werden würde. In diesem Sinne hat Xbox-Chef Phil Spencer nun auf Twitter angekündigt, dass Microsoft eine Vereinbarung getroffen habe, um das Call-of-Duty-Franchise die nächsten zehn Jahre über auf Nintendos Konsolen zu bringen.

Entgegen der bisherigen Behauptungen von PlayStation hat Xbox in der Vergangenheit bereits mehrfach betont, Call of Duty nicht von anderen Plattformen entfernen zu wollen. Spencer postete darunter zudem eine Bestätigung, dass CoD auch weiterhin auf Steam angeboten werden würde, sollte die Übernahme wie gewünscht vonstatten gehen.

Nintendo-Fans wünschen sich Call of Duty auf der Switch

In der Nintendo-Community sorgt die Xbox-Ankündigung für Begeisterung. Zahlreiche Kommentatoren auf Reddit würden sich über CoD-Spiele auf der Switch freuen – sowohl neuere Einträge als auch Franchise-Klassiker wären für viele äußerst willkommen. Allerdings müsste die Performance der Spiele natürlich entsprechend für die Hardware optimiert werden – was manche zu Spekulationen über die nächste Switch-Konsole verleitet.

„Über Cloud Streaming (sie haben ja schon die "XBox Game Pass"-Infrastruktur dafür) oder als CoD-Mobile-Port? Oder irgendsoein unheiliger 320p Port mit 15 FPS?“ ( Reddit-User myuusmeow )

„Ich weiß, sie werden es vermutlich nicht machen, aber es wäre super cool, wenn wir Ports von alten CoD-Games bekommen würden, wie Black Ops, die alte Modern-Warfare-Trilogie oder selbst CoD 2.“ ( Reddit-User BulkDarthDan )

„Bedeutet das, dass die nächste Nintendo-Konsole Spiele auf einem PS4-Hardware-Level zum Laufen bringen kann? Das wäre ein großer Erfolg, wenn eine Handheld-Konsole das leisten würde.“ (Reddit-User ZANEZAND)

In unserem Video erklären wir euch, was die Activision-Übernahme durch Xbox bedeuten könnte: