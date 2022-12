Steam-Topseller: Mittelalter-Strategiespiel setzt sich an die Spitze

Knights of Honor 2: Sovereign führt aktuell die Steam-Charts an. (Bild: THQ Nordic)

Erneut beweist ein Spiel, dass Mittelalter-Strategie auf Steam eine starke Fan-Gemeinschaft hat. Knights of Honor 2: Sovereign vom Entwickler Black Sea Games steigt auf Platz 1 in die Verkaufs-Charts ein. Im europäischen Mittelalter sollt ihr euer kleines Reich zu Größe führen, natürlich durch Wirtschaft, Religion, Diplomatie und Militär.

Steam: Erneut führt ein Mittelalter-Strategiespiel die Charts an

Knights of Honor 2: Sovereign führt aktuell die Steam-Charts an. (Quelle: Steam). Das Strategiespiel erschien am 6. Dezember 2022 und ist aktuell mit einem Rabatt von 12 Prozent bei Steam für 39,59 Euro erhältlich. Die Rabattaktion geht noch bis zum 13. Dezember.

Der Release-Trailer zu Knights of Honor 2: Sovereign:

Knights of Honor II: Sovereign | Release Trailer

Ein neues, altes Grand-Strategy-Game

Wie auch der Vorgänger aus dem Jahr 2005 fällt Knights of Honor 2: Sovereign in die Kategorie der Grand-Strategy-Games. Bekannte Vertreter sind die Total-War-Spiele und die Reihen Victoria, Crusader Kings oder Europa Universalis aus dem Hause Paradox Interactive, die ebenfalls Anfang bis Mitte der 2000er damit begonnen haben diese Art von Strategiespielen auf den Markt zu bringen.

In Knights of Honor 2 könnt ihr aus über 200 mittelalterlichen Königreichen aus Europa, Nordafrika und Teilen Asiens wählen. Genretypisch gibt es eine große Übersichtskarte, auf der ihr Provinzen sehen, Städte ausbauen, Armeen ausheben und versetzen oder Agenten und Diplomaten bewegen könnt. Anders als beispielsweise bei Total War passiert all das in Echtzeit und nicht in einzelnen Runden mit begrenzten Aktionen.

Ihr wollt mehr gute Mittelalter-Games? Kein Problem:

Die Schlachten können optional auch von euch direkt geführt werden. Ein wichtiges Feature ist der königliche Hof, an dem ihr Marschälle, Diplomaten, Kauflaute, Kleriker und Spione versammelt. Die eröffnen euch dann diverse spielerische Möglichkeiten. Während Kleriker sich um die religiösen Bedürfnisse des Volkes kümmern, arrangieren Diplomaten beispielsweise vorteilhafte Ehen und Spione destabilisieren eure Nachbarn.

Des Weiteren gibt es einen Multiplayer für bis zu sechs Spieler, der euch mit- oder auch gegeneinander in verschiedenen Modi spielen lässt. Knights of Honor 2 ist der Mittelweg zwischen dem stärkeren Militär-Fokus von Total War und dem zum Teil komplexen Königreich-Simulator, der sich bei den Paradox-Spielen findet.