Disney Dreamlight Valley: Gratis-Code schenkt euch ein mysteriöses Item

In Disney Dreamlight Valley gibt es gerade ein rätselhaftes Geschenk. (Bild: Gameloft, Getty Images/Antonio_Diaz/OlenaGo)

Das Abenteuer von Gameloft hat seinen ersten Geschenke-Code bekommen. Doch gibt dieser den Fans von Disney Dreamlight Valley aktuell noch ein Rätsel auf. Denn das goldene Item dahinter ist bisher noch unbrauchbar. Wie ihr den Gratis-Code selbst einlösen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Disney Dreamlight Valley: Eine goldene Kartoffel bewegt die Community

Der erste Gratis-Code von Disney Dreamlight Valley hat seinen Weg eher ungewöhnlich ins Spiel gefunden. Die Entwickler von Gameloft hatten ihn ohne Kommetar im Hintergrund eines Promobilds zu Halloween auf Discord versteckt. So gut, dass die Spieler sogar eine Weile brauchten, um ihn zu finden.

Was bekommt ihr mit dem ersten Geschenke-Code?

Wenn ihr den Code einlöst, erhaltet ihr eine mysteriöse goldene Kartoffel. Sie ist deshalb so mysteriös, weil bisher noch niemand weiß, wofür das Item gut ist. Weder das Spiel, noch Gameloft klären auf, was ihr mit der besonderen Knolle anfangen könnt.

Zwei Informationen können wir dennoch schon entnehmen: Zum einen ist die Kartoffel als Quest-Item markiert. Zum anderen hat sie ein Ablaufdatum, das auf Anfang Juni 2023 datiert ist. Es könnte also gut möglich sein, dass das rätselhafte Item zu einem späteren Zeitpunkt für eine Quest gebraucht wird. Und womöglich müsst ihr euch dafür noch lange gedulden.

Ihr solltet die goldene Kartoffel so lange am besten in eurem Inventar verstauen.

Die Kartoffel in Disney Dreamlight Valley ist als "Ein mysteriöses Objekt" betitelt. (Bild: Twitter/DaisyTheHuman)

Wie lautet der Gratis-Code und wo könnt ihr ihn eingeben?

Um das seltene Item zu erhalten, müsst ihr folgenden Geschenke-Code eingeben:

GPOT-OATO-LDFS-ENNM

Es ist wichtig, dass ihr die Bindestriche ebenfalls in das Eingabefeld eintippt. Dieses YouTube-Video zeigt sehr gut, wo ihr den Code eingeben müsst:

Wenn ihr den Gratis-Code für die Kartoffel im Hilfe-Bereich unter Einstellungen eingegeben habt, müsst ihr nur noch euren Briefkasten plündern und haltet das güldene Gewächs in euren Händen.

