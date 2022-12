Warhammer 40.000: Rogue Trader angespielt – ein Traum für Rollenspielfans?

Warhammer 40k: Rogue Trader Teaser-Trailer

Mit Warhammer 40.000: Rogue Trader erwartet Fans schon bald ein neues Warhammer-Spiel. Diesmal handelt es sich aber um keinen Shooter oder ein Strategiespiel, sondern um ein handfestes Rollenspiel im Stil von Divinity, Pathfinder und Pillars of Eternity.

Das erste CRPG im Warhammer-Universum

Das Warhammer-Universum wächst und gedeiht! Davon profitieren vor allem Gamer. Im November 2022 erschien mit Warhammer 40.000: Darktide zum Beispiel ein neuer kooperativer Multiplayer-Shooter, der in die Fußstapfen der beiden Vermintide-Spiele tritt. Und auch im Bereich Strategie gibt es für Warhammer-Fans einiges zu spielen, darunter die Ableger der Total-War-Reihe.

Mit Rogue Trader greift Entwickler Owlcat Games allerdings die Wurzeln der Marke auf: Das Tabletop-Spielprinzip. Damit erfüllt sich für Warhammer-Anhänger ein langersehnter Wunsch. Denn obwohl unter dem Warhammer-Banner schon zahlreiche Spiele erschienen sind, ein echtes CRPG war bisher noch nicht dabei.

Das ändert sich jetzt! Wir konnten die Alpha von Warhammer 40.000: Rogue Trader bereits ausführlich anspielen und das ist unser Ersteindruck.

Rogue Trader ist kein Spiel für Neueinsteiger

Schon in den ersten zehn Minuten wird klar, was für eine Art Spiel Rogue Trader ist: Aus Textblöcken bastelt ihr euch einen Charakter zusammen. Dabei bestimmt ihr aber nicht das Aussehen, sondern eure Herkunft, euren derzeitigen Stand und wählt ein prägendes Ereignis in eurer Vergangenheit aus. Dabei klickt und lest ihr euch lediglich Sätze durch, der Rest spielt sich in eurem Kopf ab.

In Warhammer 40.000: Rogue Trader erwartet euch vor allem viel Text. (Bild: spieletipps/Owlcat Games)

Aufwendige Zwischensequenzen, schicke Grafiken oder andere optische Spielereien gibt es nicht – nur Text und eure Fantasie. Das beschreibt auch die generelle Präsentation von Rogue Trader ziemlich gut. Wer bombastische Rollenspiele wie Mass Effect oder Final Fantasy gewohnt ist, der wird von der biederen Aufmachung vermutlich abgeschreckt werden. Wer allerdings gerne liest und sich zu 100 Prozent in eine Rolle hineinversetzen will, der wird mit Rogue Trader ein echtes Rabbit Hole bekommen.

Und Lesen ist bei Rogue Trader ein essentieller Teil des Gameplays. So besteht bereits die erste Unterhaltung aus ellenlangen Textblöcken, die aus zahlreichen Namen, Orten und Querverweisen auf das Warhammer-Universum bestehen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Denn wer die Warhammer-Welt nur oberflächlich oder gar nicht kennt, der wird von einem Lore-Tsunami überrollt.

Wichtige Begriffe werden zwar farblich hervorgehoben und wie im Duden nochmal kurz erklärt, aber das ist für Unwissende nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Kenner und Liebhaber werden indessen ihre helle Freude an den ausschweifenden Dialogen und den vielen Fachbegriffen haben. Besonders die Entscheidungsfreiheit innerhalb der Dialoge ist unterhaltsam, da euch das Spiel eine tolle Bandbreite an Möglichkeiten gibt und ihr euch minutenlang darüber Gedanken machen könnt, ob ihr euch nun für Option A, B, C, D, E oder F entscheidet.

Der offizielle Gameplay-Trailer zu Warhammer 40.000: Rogue Trader:

Gameplay Trailer | Warhammer 40,000: Rogue Trader

XCOM-Spieler kommen auf ihre Kosten

Rogue Trader ist ein langsames Spiel, das genossen werden will. Weshalb auch der zweite große Part des Spiels sehr viel Zeit verschlingt: die Rede ist von den Kämpfen. Innerhalb der Story gibt es natürlich auch diverse Auseinandersetzungen. Wir wurden zum Beispiel während eines wichtigen Treffens von einer Gruppe Gesetzloser angegriffen.

Was dann folgt ist ein rundenbasierter Ablauf bei dem ihr bis zu sechs Charaktere bewegen könnt. Das kostet Aktionspunkte und somit liegt es an euch die ideale Position für eure Figuren zu finden. Dabei ist es vor allem ratsam die Umgebung in eure Taktik mit einzubeziehen.

Aber selbst wenn ihr keinen Schutz findet, bedeutet das nicht, dass ihr automatisch getroffen werdet, denn Wahrscheinlichkeiten spielen wie bei der Tabletop-Vorlage eine entscheidende Rolle im Kampf. Selbst wenn ihr dem Gegner eure Schusswaffe buchstäblich ins Gesicht haltet, kann es sein, dass der Schuss daneben geht. XCOM-Spieler kennen das Problem.

Um eure Chancen im Gefecht zu verbessern, könnt ihr aber auch eine ganze Reihe an Fähigkeiten einsetzen. Zudem beherrschen fast alle Charaktere sowohl eine Fernkampfwaffe, als auch einen Nahkampfangriff. Ihr seid also sehr flexibel, was eure Taktik angeht.

Etwas schade ist allerdings, dass Rogue Trader keine neuen Features oder Ideen mit einbringt, sondern sich auf altbewährte Gameplay-Elemente verlässt. Einzige Ausnahme: Die Gewalt. Warhammer-typisch geht es während der Kämpfe nämlich ordentlich zur Sache. Da explodieren schon mal Köpfe oder aber Gegner werden im großen Stil in zwei Teile zerhackt.

Die Präsentation und Technik von Rogue Trader sind recht bieder gehalten. (Bild: spieletipps/Owlcat Games)

Ein Muss für Warhammer-Fans und Leseratten

Der größte Wermutstropfen ist aber die Technik. Klar, unsere Preview basiert auf einer Alpha, aber grundsätzlich ist Rogue Trader kein optisches Highlight und wirkt etwas altbacken. Das wird die Hardcore-Fans aber kaum stören, denn wie bereits erwähnt, lebt das Rollenspiel sehr stark von der Fantasie seines Spielers.

Insofern lässt sich auch ziemlich leicht sagen, für wen dieses Spiel geeignet ist: Wer Warhammer liebt und mit langsamen Rollenspielen etwas anfangen kann, die eher an einen interaktiven Roman erinnern, für den dürfte Rogue Trader ein Must-Play sein.

Wer übrigens ebenfalls in die Alpha einsteigen will, der kann das ab dem 7. Dezember 2022 tun – vorausgesetzt ihr seid Käufer des Digital Packs oder der Collector's Edition. Aber Achtung: Derzeit bietet das Spiel nur englische Texte. Eine deutsche Fassung wird es erst mit Release geben.