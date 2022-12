Pokémon Karmesin & Purpur: NPCs nerven Spieler mit Wucher-Preisen

Fans wittern beim Auktionshaus von Pokémon Karmesin und Purpur einen Scam. (Bild: The Pokémon Company, Getty Images/Davidovici)

Für seltene Items müssen Spieler von Pokémon Karmesin und Purpur zwangsläufig im Auktionshaus des RPGs vorbeischauen. Doch die dort stattfindenden Preisschlachten schmecken vielen gar nicht. Denn sie fühlen sich von den bietenden NPCs eiskalt über den Tisch gezogen.

Treiben die Pokémon-NPCs die Preise in die Höhe?

Pokémon Karmesin und Purpur hatte alles andere als einen guten Start bei den Fans. Zahlreiche technische Probleme und die eher maue Grafik stießen vielen Spielern sauer auf.

Doch auch abseits dieser technischen Herausforderungen gibt es Kritik. Ein Großteil der Fans etwa scheint alles andere als zufrieden mit dem neuen Auktionshaus zu sein, in dem man sein hart verdientes Geld für seltene Items auf den Kopf hauen kann. Der Grund: Die anderen NPC-Trainer, die mit euch um die heiß begehrte Ware konkurrieren, scheinen den Preis künstlich in die Höhe zu treiben – das sieht zumindest Reddit-Nutzer VForceWave so:

Er erzählt, wie er im Auktionshaus an einer Versteigerung von zwei goldenen Kronkorken teilnahm. Deren Startpreis lag bei 100.000 Poké-Dollar. Nachdem die NPCs ihn immer wieder überboten und der Preis bei über 200.000 Poké-Dollar angekommen war, war ihm klar, dass die Kronkorken das niemals im Leben wert sind. Schließlich konnte er sich für dieses Geld auch etliche normale Kronkorken kaufen, um die Werte seiner Pokémon zu verbessern.

Trotzdem gab er weiter Gebote ab, um zu sehen, wie weit die NPCs gehen würden. Erst bei einem Gebot von 535.000 Poké-Dollar stiegen die anderen Trainer aus – in seinen Augen absoluter Wucher.

Und auch abseits der goldenen Kronkorken lohnt sich der Weg ins Auktionshaus seiner Meinung nach kaum. Es lässt sich nie ein solides Angebot rausschlagen – es fühlt sich unterm Strich wie ein Scam für ihn an.

Zum Release kämpfen die beiden neuen Pokémon-Editionen mit zahlreichen Bugs und Problemen:

Pokémon-Spieler diskutieren, welche Items sich wirklich lohnen

In den Kommentaren pflichten ihm die meisten Spieler bei. Auch sie finden, dass ein Großteil der Auktionen absolut sinnlos sind. Bei einigen Items kann sich ein Blick ins Auktionshaus aber dennoch lohnen. So gibt es etwa immer richtig gute Angebote für Beeren, die die EV-Werte eurer Pokémon reduzieren. Auch Aprikoko- und Premierbälle können eine lohnenswerte Investition sein.

Der Grundtenor ist jedoch klar: Im aktuellen Zustand ist das Auktionshaus für viele Spieler eine Enttäuschung.