Game Awards: Fans von Genshin Impact und Sonic lösen absolutes Chaos aus

Die Communitys von Genshin Impact und Sonic Frontiers machen aus den Game Awards das totale Chaos. (Bild: HoYoverse//Sega

Bei den Game Awards 2022 gibt es abermals eine Kategorie, in der die Spieler für ihren Liebling abstimmen dürfen. Überraschenderweise lassen Genshin Impact und Sonic Frontiers die diesjährigen Spiele-Highlights Elden Ring und God of War Ragnarök hinter sich. Dahinter steckt allerdings keine Fan-Liebe, sondern Trolle und zwei Communitys, die sich teilweise sogar anfeinden.

Game Awards mit Überraschung beim Spieler-Voting

In der Kategorie „Player's Voice“ durften Spieler in drei Runden ihrem Lieblingsspiel zu einem Award verhelfen. Dieser Publikumspreis entwickelte sich schnell zu einem überraschenden Wettkampf zwischen Genshin Impact und Sonic Frontiers, hochgelobte Spiele wie Elden Ring und God of War: Ragnarök sehen sich nach Runde Drei abgeschlagen auf den letzten Plätzen, während Genshin Impact zwischenzeitig 53 Prozent der Stimmen einstreichen konnte.

Einer der vielen Zwischenstände bei den Game Awards 22. (Bild: The Game Awards)

Das Einblenden der Zwischenstände wurde vorzeitig beendet. Grund dafür waren die Communitys, die ihren Wettstreit maßlos übertrieben. Nicht nur das durch Trolle völlig verfälschte Voting war eines Awards einfach unwürdig, der Kampf wurde auf Twitter und im Reddit weiter ausgetragen. Während in einem Thread im Genshin-Reddit der Sonic-Community vorgeworfen wurde, Bots zu nutzen (Quelle: Reddit), war man im Sonic-Reddit schnell dabei, die Genshin-Fans zu bannen, nicht zuletzt, weil diese laut einem Moderator des Reddits mit rassistischen Beleidigungen um sich warfen. (Quelle: Reddit).

Bestechung durch Genshin-Entwickler

Darüber hinaus kam von einigen Sonic-Fans der Vorwurf, Publisher HoYoverse würde die Spieler mit seltener Premium-Währung zum Voten bringen. (Quelle: Twitter). Tatsächlich bekamen im letzten Jahr die Spieler eine Belohnung, nachdem sie Genshin Impact zum Sieg in der Kategorie „Best Mobile Game“ verhalfen. /Quelle: Twitter).

Das Jahr ist noch nicht vorbei. Diese Spiele erwarten euch noch im Dezember:

7 Must Plays im Dezember 2022 Abonniere uns

auf YouTube

Wer am Ende gewinnt, erfahrt ihr in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember 2022. Der Stream startet um 1:30 Uhr deutscher Zeit und wird über YouTube und Twitch übertragen. Vielleicht schenkt ihr eure Aufmerksamkeit lieber den spannenden Trailern und Neuankündigungen oder den anderen Kategorien. Beim „Player's Voice“-Award ging es um vieles, aber nicht um Videospiele.