Nach nur zwei Jahren: CD Projekt Red schaltet Witcher-Spiel ab

Nicht jedes Witcher-Spiel kann zum Welterfolg mutieren! Dazu zählt auch The Witcher: Monster Slayer. CD Projekt Red wird die Server für den Pokémon-Go-Klon im kommenden Sommer abschalten. Die Trauer bei den Spielern hält sich allerdings in Grenzen.

Von diesem Witcher-Spiel habt ihr noch nie gehört

The Witcher hat sich mittlerweile zu einer echten Marke entwickelt und während Fans schon ganz begierig auf das Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt warten, welches am 14. Dezember 2022 erscheint, verkündet Entwickler CD Projekt Red parallel das Ende von einem anderen Witcher-Spiel.

Demnach werden am 30. Juni 2023 die Server von The Witcher: Monster Slayer abgeschaltet. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken: „Hä! Von dem Spiel höre ich gerade das erste Mal!? “ Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel in naher Zukunft eingestampft wird, denn wirklich viel Marketing hat der Pokémon-Go-Klon nie erhalten.

In dem AR-Spiel für Mobilgeräte konntet ihr in der echten Welt auf allerlei Monster aus dem Witcher-Kosmos treffen und diese anschließend bekämpfen.

From Hero to Zero: Updates vernichten Spielspaß

Und zu Beginn ging das Konzept auch auf und die Spieler waren schwer begeistert von dem virtuellen Monster-Schnetzler. So wurde das Spiel bis heute mehr als eine Million Mal im Google Play Store heruntergeladen. Die User-Wertungen und vor allem die Kommentare erzählen aber die ganze Geschichte.

Offenbar wurde das Spiel mit diversen Updates kontinuierlich verschlimmbessert. So beklagen fast alle neuen Rezensionen, dass das Game inzwischen keinen Spaß mehr macht, weil das letzte Update den Schwierigkeitsgrad massiv angehoben hat.

Es sei demnach fast unmöglich geworden zeitbegrenzte Aufgaben rechtzeitig zu lösen. Außerdem wurde die Story nicht mehr fortgeführt, was ebenfalls viele Spieler bedauern.

Aus den knapp 74.000 User-Wertungen ergibt sich somit ein ziemlich bescheidener Score von 2,1 von 5 Sternen im Google Play Store.

Wobei sich die Mehrheit der Witcher-Fans vermutlich sowieso denkt: „Das ist kein Verlust!“