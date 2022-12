Mario-Kart-Spieler bekommen freie Hand und alles versinkt im Chaos

Die Spieler von Mario Kart 8 Deluxe treiben es mit einem neuen Feature auf die Spitze. (Bild: Nintendo)

Die Spieler von Mario Kart 8 Deluxe können nun endlich auf den neuen Schwung frischer Strecken zugreifen. Zusätzlich hat Nintendo den Racer-Freunden ein neues Feature an die Hand gegeben, mit denen Items individuell eingestellt werden können. Das Ergebnis nach nicht einmal einem Tag ist pures Chaos!

Mario Kart 8: Wie viele Blaue Panzer sollen es sein? JA!

Die ersten Spieler von Mario Kart 8 Deluxe drehen auf den neuen Booster-Strecken fröhlich ihre Runden. Doch das ist nicht einmal die bedeutendste Neuerung, die die Fans aktuell feiern. Denn Nintendo hat dem Funracer per kostenlosem Update die Option hinzugefügt, individuelle Item-Einstellungen vorzunehmen (Quelle: Nintendo).

Das heißt, ihr könnt in Versus-Rennen offline und auch in bestimmten Online-Modi festlegen, welche Items erscheinen sollen. Und die Mario-Kart-Community wäre nicht die Mario-Kart-Community, wenn sie mit dieser Möglichkeit nicht den allergrößten Schabernack anstellen würden.

Auf Twitter zeigt der Nutzer Akfamilyhome zum Beispiel, wie ein Rennen mit maximaler Nutzung des gefürchteten Blauen Panzers auf der ohnehin chaotischen Strecke Baby Park aussieht. Pure Eskalation! Schaut es euch hier am besten selber einmal an:

Das turbulente Spektakel kommt bei den Fans ziemlich gut an. Auf Twitter wollen die einen gleich selber mit dem Blaue-Panzer-Overload loslegen oder erfinden schon neue Taktiken, um in diesem Wahnsinn als Sieger hervorzugehen. Andere finden es komplett verrückt, so ein Rennen zu fahren.

Ihr müsst die neue Funktion aber nicht für solche knallharten Herausforderungen nutzen. Ihr könnt zum Beispiel auch einfach Münzen ausschalten und dergleichen.

Nintendo nerft den Blitz

Und es gibt noch mehr Änderungen für Mario Kart 8 Deluxe. Neben acht neuen Strecken per Booster-Streckenpass und freier Item-Wahl hat Nintendo auch noch am beliebten Blitz gewerkelt.

Alle, die ihre Freunde immer beim Gleiten über einem Abgrund mit einem Blitz getrollt haben, müssen jetzt besonders stark sein. Denn ab sofort ist es nicht mehr möglich andere Spieler im Gleitflug mit dem Blitz zum Absturz zu bringen. In diesem Video auf Twitter könnt ihr gut den Unterschied sehen:

Wenn ihr euch jetzt noch mit echten Profi-Tipps eindecken wollt, mit denen ihr eure Freunde bei Mario Kart Staub fressen lasst, solltet ihr euch diese Bilderstrecke anschauen: