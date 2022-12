Blue Protocol: Amazon Games holt das Anime-MMO schon 2023 nach Deutschland

Blue Protocol ist ein Anime-MMO mit vielen PvE-Inhalten, das 2023 auch in Deutschland erscheinen soll. (Bild: Amazon Games)

Mit Blue Protocol soll 2023 nicht nur in Japan ein neues Anime-MMO erscheinen. Amazon Games bringt das Rollenspiel von Bandai Namco im Westen auf den Markt und das soll bereits kommendes Jahr passieren. Blue Protocol hat einen PvE-Fokus und eignet sich für Fans von Solo- und Koop-Abenteuern.

Blue Protocol soll 2023 schon in Deutschland erscheinen

Während Anime-Games zum Teil Jahre brauchen, um es in den Westen zu schaffen, soll Blue Protocol schon relativ kurz nach dem Release in Japan auch in Deutschland auf den Markt kommen. Hierzulande fungiert Amazon Games als Publisher für das Action-RPG mit MMO-Elementen von Bandai Namco.

Bei den Game Awards 2022 gab es nicht nur die Ankündigung zum Release im Westen, sondern auch einen brandneuen Trailer:

BLUE PROTOCOL: Ankündigungstrailer – The Game Awards

Ein Anime-(M)MO mit PvE-Fokus

In Blue Protocol sollt ihr vor allem einer Hauptkampagne mit starkem Story-Fokus folgen. PvP-Features sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant. Das Spiel ist ein bisschen mehr MMO als beispielsweise das beliebte Genshin Impact, das einen Koop-Modus besitzt. Blue Protocol verzichtet aber auf große Spieleransammlungen. Die Welt ist in Zonen unterteilt, in denen sich maximal 40 Spieler aufhalten sollen, in den größeren Städten gibt es bis zu 200 Spieler gleichzeitig.

Solisten sollen voll auf ihre Kosten kommen, es gibt aber auch Dungeons für bis zu sechs Spieler und Raids für größere Gruppen. In der offenen Welt könnt ihr auch gemeinsam Weltbosse bezwingen. Zu Beginn erstellt ihr euch einen eigenen Helden mit einem sehr üppigen Charaktereditor. Ihr könnt aus fünf Klassen zum Launch wählen:

Klingenwächter: Ein Meister mit Schwert und Schild; eine balancierte Klasse für Frontlinien-Angriffe.

Ein Meister mit Schwert und Schild; eine balancierte Klasse für Frontlinien-Angriffe. Zwillingsschläger: Gut darin, Schaden auf kurze Distanz auszuteilen; führt zwei tödliche Äxte.

Gut darin, Schaden auf kurze Distanz auszuteilen; führt zwei tödliche Äxte. Pfeilpirscher: Agil und mit einem Bogen ausgerüstet für Angriffe über Distanz und Area-Effekte; ist herausragend darin, Gegner zu schwächen, damit Frontlinien-Kämpfer sie besiegen können.

Agil und mit einem Bogen ausgerüstet für Angriffe über Distanz und Area-Effekte; ist herausragend darin, Gegner zu schwächen, damit Frontlinien-Kämpfer sie besiegen können. Fluxweber: Manipuliert die Elemente für mächtige Feuer-, Eis- und Blitzattacken.

Manipuliert die Elemente für mächtige Feuer-, Eis- und Blitzattacken. Feindbrecher: Führt einen riesigen Hammer, der starke Schläge ausführen kann und auf kurze Distanz Kanonenkugeln schießt.

Außerdem gibt es Reittiere und die sogenannten Echos, Kreaturen, die euch im Kampf unterstützen. Blue Protocol setzt auf ein Action-Kampfsystem, ihr müsst also selbst zielen und ausweichen.

Blue Protocol soll in der zweiten Jahreshälfte in Europa erscheinen und ein Free2Play-Modell haben. Das Spiel finanziert sich über einen Ingame-Shop und soll für PC, Xbox Series X|S und PS5 erscheinen. Eine Closed Beta für den PC ist im kommenden Jahr geplant.

Einschätzung von Daniel Hartmann:

Einen Mangel an Anime-Rollenspielen gibt es selbst im Westen schon lange nicht mehr und Blue Protocol sieht sich viel Konkurrenz gegenüber. Allerdings kommt das Spiel zumindest bei den Beta-Testern in Japan recht gut an. Mit dem Themepark-Ansatz, also dem Fokus auf eine Geschichte, könnt Blue Protocol eine Nische treffen. Gerade mit PvE-Fokus und dem Verzicht auf Gacha-Elemente sind Spieler, die vom Grind und den vielen Zufallsfaktoren eines Genshin Impact abgeschreckt werden, bei Blue Protocol möglicherweise an der richtigen Adresse.



Es wird sich zeigen, ob Blue Protocol sich unter den vielen Anime-Games hervortun kann. Der doch ziemlich hübsch gewordene Anime-Look ist dafür schon mal eine gute Grundlage, reicht aber noch lange nicht aus. Der komplette PvP-Verzicht lässt mich ebenfalls etwas skeptisch zurück.