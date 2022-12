Fortnite-Shop down: Epic verwirrt Spieler mit verbotenen Items

Fortnite Chapter 4 Season 1 Launch Trailer

Da haben einige Fortnite-Fans sicherlich Augen gemacht! Für kurze Zeit waren gebannte Emotes und Tänze wieder im Shop erhältlich. Nur um dann kurze Zeit wieder zu verschwinden. Wir erklären euch, was es mit den Items auf sich hat und warum dahinter eventuell eiskalte Berechnung steckt.

Gebannte Tänze feiern kurzes Comeback

Wenn der Item-Shop von Fortnite sich einmal am Tag aktualisiert, dann sind die Spieler sofort am Start, um sich einen Überblick über das wechselende Angebot an Skins, Emotes und Gleitern zu verschaffen. Es könnte ja sein, dass ein superseltener Skin wie Kratos, Black Widow oder Renegade Raider zurückkehrt.

Und tatsächlich war die Überraschung in der Community groß, als die Tage urplötzlich zwei verbotene Items im Shop aufgetaucht sind. Die Rede ist von Sauber und Überschwang. Das sind Fortnite-Tänze, die auf Rapper Snoop Dog und Hollywood-Star Will Smith basieren.

Hier könnt ihr euch den Tanz Überschwang ansehen:

Beide Items wurden seit über 1.400 Tagen nicht mehr im Shop angeboten und das hat auch einen guten Grund. Entwickler Epic Games hat die Tänze nämlich ganz bewusst aus dem Spiel entfernt, um einer möglichen Klage zu entgehen. Denn Epic hat die markanten Bewegungen ohne Einwilligung der beiden Superstars in das Spiel implementiert.

War die Wiederveröffentlichung also nur ein Fehler? Gut möglich. Die Fans vermuten aber eine andere Taktik. Hat Epic Games die Items vielleicht absichtlich ganz kurz in den Shop gebracht und dann wieder entfernt, um schnell ein bisschen Extra-Cash zu machen? Und falls sich jemand beschwert, sagen zu können, dass es bloß ein dummes Versehen war? Die endgültige Wahrheit werden wir wohl nie erfahren.

Fortnite: Kapitel 4 begeistert die Fans

Dank dem Start des vierten Kapitels steht Fortnite aktuell wieder ganz hoch im Kurs bei den Fans. So gibt es nicht nur eine neue Spielwelt, sondern auch eine neue Engine zu bestaunen. Wenn ihr mehr über das „neue“ Fortnite erfahren wollt, dann klickt euch am besten in diesen Artikel.

Dort haben wir euch alle Neuerungen im Detail vorgestellt: