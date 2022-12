Härter als Dark Souls: Dieses PS5-Spiel hat mir alles abverlangt

Sackboy ist die ultimative PS5-Herausforderung. (Bildquelle: Sony Interactive Entertainment)

Auf der PS5 gibt es einige knifflige Spiele, die selbst erfahrene Gamer an ihre Grenzen bringen. Meine größte Herausforderung war jedoch bislang nicht etwa ein Spiel der Souls-Reihe, sondern ein auf den ersten Blick völlig unscheinbares Spiel – Sackboy: A Big Adventure.

Ein Kommentar von Sanel Rihic

Meine Hände zittern leicht, erste Schweißtropfen fallen von der Stirn herab. Ein Blick auf die Uhr. Es sind schon drei Stunden vergangen, seit ich mich an die ultimative Prüfung gewagt habe. Mein Herzschlag hat sich schon an den Elektro-Beat im Hintergrund angepasst. Ein neuer Versuch. Der wievielte? Ich weiß es nicht, ich habe aufgehört zu zählen. Ich weiß nur: So eine knifflige Herausforderung hatte ich schon länger nicht.

Hier werden Strickritter geboren

Sackboy: A Big Adventure ist eigentlich ein lustiger Plattformer, den man, wie schon die LittleBigPlanet-Spiele davor, mit Familie und Freunden zusammen spielen kann. Als namensgebender Stoff-Held durchquert ihr kunstvolle Welten – dieses Mal aber in 3D. Auf eurer Reise, den finsteren Vex aufzuhalten, könnt ihr goldene Würfel einsammeln, mit denen ihr Strickritter-Prüfungen freischaltet. Das sind Speedrun-Herausforderungen, in denen ihr nur ein einziges Leben habt, um einen mal mehr, mal weniger verzwickten Hindernisparkour zu meistern. In diesen könnt ihr euch Bronze, Silber und Gold verdienen, je nachdem, wie schnell ihr seid.

Wie auch der Rest des Spiels sind die Prüfungen – selbst auf Gold – gut machbar. Ich brauchte für die meisten Strickritter-Prüfungen wenige Versuche, knifflige Passagen waren nach etwas Übung kein Problem mehr. Nach fünfzehn Prüfungen schaltete ich die letzte, ultimative Herausforderung frei. Vor dieser wurde ich bereits in zahlreichen Foren gewarnt. Reddit-Threads wie dieser hier machten mir Sorgen.

Aber mal im Ernst, wie schwer konnte die schon sein?

Strickritter-Prüfung Nr. 16 – oder auch: Wenn Männer weinen müssen

Die sechzehnte Strickritter-Prüfung ist alles, bloß nicht einfach. Daher auch der passende Name: die Hammerhart-Challenge. Für einen Gold-Run müsst ihr nämlich alle – ich betone: alle! – vorherigen Herausforderungen, alle fünfzehn Stück, direkt hintereinander in unter zehn Minuten meistern. Zehn Minuten?!

Was mir erst später bewusst wurde: Das Zeitlimit ist eigentlich mehr als fair. Der Druck, der dennoch entsteht, wenn der Timer in der oberen linken Ecke anfängt zu laufen, ist trotzdem pure Belastung.

Die einzelnen Prüfungen sind, wie schon erwähnt, gut machbar, aber sobald ihr sie in einem Stück meistern sollt, liegen die Nerven blank und so manche Hindernisse werden besonders knifflig. Dann schauen wir doch einmal, was mich den Tränen nahe kommen ließ.

Prüfung 1: Kugelrunde Kreaturen stürmen teilweise in langen Ketten einen Abhang herunter. Den habe ich kommen sehen … den nicht.

Kugelrunde Kreaturen stürmen teilweise in langen Ketten einen Abhang herunter. Den habe ich kommen sehen … den nicht. Prüfung 3: Lückenhafte, kreisförmige Plattformen mit schnappenden Fallen drehen sich. Präzise Sprünge sind mein … und wieder in den Abgrund gefallen.

Lückenhafte, kreisförmige Plattformen mit schnappenden Fallen drehen sich. Präzise Sprünge sind mein … und wieder in den Abgrund gefallen. Prüfung 6: Der gesamte Weg besteht aus Trampolinen und Feinde kommen wie Raketen angeschossen. Wer zu früh oder zu spät springt, der stirbt. Ich sterbe.

Der gesamte Weg besteht aus Trampolinen und Feinde kommen wie Raketen angeschossen. Wer zu früh oder zu spät springt, der stirbt. Ich sterbe. Prüfung 7: Krabben und Aale – zu schnell, zu große Hitbox. Ich hasse diesen Abschnitt.

Krabben und Aale – zu schnell, zu große Hitbox. Ich hasse diesen Abschnitt. Prüfung 11: Noch mehr drehende Plattformen, dieses Mal mit Dornen. Wie häufig will ich gegen die Dornen springen, fragt ihr? Antwort: Ja!

Noch mehr drehende Plattformen, dieses Mal mit Dornen. Wie häufig will ich gegen die Dornen springen, fragt ihr? Antwort: Ja! Prüfung 12: Die Fläche unter mir bricht zusammen, quadratische Stachelfische passieren mich mit Tempo 140. Stehen bleiben ist nicht, sterben wiederum schon.

Die Fläche unter mir bricht zusammen, quadratische Stachelfische passieren mich mit Tempo 140. Stehen bleiben ist nicht, sterben wiederum schon. Prüfung 15: Eigentlich recht einfach, denn man muss lediglich Plattformen mit dem Bewegungssensor des Controllers steuern. Doch mit der laufenden Zeit im Blick und einer zittrigen Hand kann selbst das zu einem heftigen Hindernis werden.

Die ultimative Strickritter-Prüfung ist fies, aber sie ist nicht unmöglich. Der Speedrunner CookiestMonster hat die Strecke sogar in 3 Minuten und 50 Sekunden geschafft. Hier seht ihr seinen Lauf:

Bin ich eines Strickritters würdig?

Rollen, springen, flattern – um die sechzehnte Strickritter-Prüfung zu bestehen, braucht es viel Übung. Das wurde mir nach vielen Versuchen klar. Im Internet habe ich nach motivierenden Worten gesucht.

Im Forum Trophies.de zur Bewertung der Platin-Trophäe las ich dann das:

„Die Hammerhart Challenge (so der Trophäen-Name) war einfach brutal schwer. Jeder kleinste Fehler wird sofort bestraft und sorgt für extremen Frust. Habe bestimmt 5 Stunden alleine nur für diese Challenge gebraucht.“

„Ich hab 'ne 10 gegeben. Ganz einfach aus dem Grund weil ich bei der letzten Strickritterprüfung aufgegeben habe. Weiß nicht wie es bei euch war aber nach dem 7 Abschnitt wo man über so 3 Lila Platformen springen muss, bin ich immer durch die Plattform gefallen.“

„9/10. Die Bewertung kommt natürlich durch die letzte Challenge. Alleine dafür habe ich 3 Tage gebraucht.“

Okay, motivierend ist das nicht. Vielleicht auf Reddit versuchen?

Uff. Egal, ich versuche es trotzdem erneut.

Ich starte wieder die ultimative Strickritter-Prüfung. Rotes Licht. Das Rennen geht gleich los. Meine Hände sind ruhig, kein Schweißtropfen in meinem Gesicht. Ich weiß, ich kann das schaffen. Grünes Licht. Ich rolle, ich springe, ich flattere. Ich meistere eine Herausforderung nach der anderen. Selbst die nervigen Krabben umgehe ich mit filigranen Sprüngen. Das Ziel – ich nähere mich. Ich habe noch genug Zeit. Jetzt vorsichtig die Plattform mit dem Bewegungssensor zur Ziellinie lenken. Und ... geschafft!*

Nach mehreren Stunden habe ich die ultimative Strickritter-Prüfung bestanden. Für ein Kinderspiel war das alles andere als ein Kinderspiel.

Sackboy: A Big Adventure ist für PlayStation 5, PlayStation 4 und ab dem 27.10. auch für den PC erhältlich.