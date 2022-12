Steam-Spieler, aufgepasst: Fetter PlayStation-Blockbuster kommt endlich auf PC

Joel und Ellie reiten dem Steam-Release entgegen. (Bild: Valve, Sony Interactive Entertainment)

God of War, Horizon Zero Dawn, Spider-Man – die Reihen an ehemaligen PlayStation-Exklusives werden auf Steam immer voller. Jetzt hat Sony zu den Game Awards den Termin zu einem weiteren Kracher angekündigt, der endlich auch für PC-Spieler kommen wird.

The Last of Us – endlich auch auf Steam

Mit der Veröffentlichung der Remaster-Version von The Last of Us auf der PlayStation 5 war eigentlich schon länger klar, dass das beeindruckende Endzeit-Abenteuer auch irgendwann auf dem PC erscheinen wird. Schließlich hatte Sony mit Blockbustern wie God of War auch schon einen krassen Erfolg auf Steam.

Mit den Game Awards hat der Konsolenhersteller jetzt verkündet, dass The Last of Us Part 1 schon Anfang des Jahres 2023 auf Valves Plattform aufschlagen wird. Um genau zu sein am 3. März.

Passend zur Ankündigung findet ihr jetzt auch endlich die offizielle Shopseite zu The Last of Us Part 1 auf Steam. Und das bedeutet natürlich auch, dass ihr es jetzt schon fleißig vorbestellen könnt:

The Last of Us auf Steam

Das Spiel wird mit 59,99 Euro auf Steam zu Buche schlagen. Für Vorbesteller gibt es auch einige Bonusinhalte wie Waffenteile und bestimmte Buffs.

Leider sind noch keine PC-Spezifikationen auf der Seite von Steam angegeben, ihr könnt also noch nicht checken, welche Power euer Rechner mitbringen sollte.

Mit der Ankündigung gibt es auch einen frischen Accolades-Trailer:

Weiterer PlayStation-Hit landet auf dem PC

Und The Last of Us Part 1 ist nicht das einzige Game, auf das sich PC-Spieler freuen können. Auch Returnal wird seine PS5-Exklusivität hinter sich lassen.

Das Roguelike-Game könnt ihr jetzt ebenfalls auf der Shopseite von Steam entdecken, allerdings muss es noch ohne offiziellen Release-Termin auskommen. Und auch Vorbestellungen sind noch nicht möglich.

Wenn ihr euch einen Eindruck vom spannenden Third-Person-Shooter genehmigen wollt, könnt ihr euch diesen Gameplay-Trailer anschauen:

Returnal | Ascension Trailer - PS5

Die Veröffentlichung von The Last of Us Part 1 macht natürlich auch Hoffnung auf eine Portierung von The Last of Us 2. Ob und wann Sony diesen Schritt wagt, steht noch in den Sternen.