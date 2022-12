Vorfreude für Steam-Spieler: 6 Spiele, die auf eure Wunschliste gehören

Diese kommende Steam-Spiele sorgen für große Hype-Stimmung. (Bild: Supergiant Games, Getty Images/Cristalov)

Die Game Awards sind vorbei und haben nicht nur für glückliche Gewinner gesorgt, sondern auch viele Neuankündigung auf Steam gespült. Wir haben uns die kommenden Spiele einmal genauer angesehen und wissen schon ganz genau, welche sich davon für eure Wunschliste lohnen.

Steam-Spieler können sich auf fette Spiele freuen

Zu den Game Awards nutzen viele Publisher auch immer die Gelegenheit, um kommende Neuerscheinungen oder Fortsetzungen beliebter Reihen anzukündigen.

Und davon profitieren natürlich auch Steam-Spieler. Denn nicht nur gibt es jede Menge attraktive Sales und frische Demos auf der Plattform, es gibt auch eine ganze Rubrik, die die kommenden Spiele aufführt.

Und beim Blick darauf fangen unsere Augen geradezu an zu glänzen. Es gibt einen ganzen Schwung an neuem Spiele-Futter, den ihr euch jetzt schon auf eure Wunschliste setzen könnt.

Wir zeigen euch eine knappe Auflistung mit Trailern von sechs vielversprechenden Spielen.

Hades 2

Hades 2 - Reveal Trailer (Hades II)

Der Hype für Hades 2 dürfte nicht nur bei PC-Spielern auf Steam groß sein. Das phänomenale Roguelike Hades hat die Spieler 2020 im Sturm erobert und avancierte schnell zu einem der besten Spiele des Jahres.

In der Fortsetzung müsst ihr in die Rolle der unsterblichen Prinzessin der Unterwelt schlüpfen und mit ihr dunkle Zauberei in einer noch größeren und tiefgreifenden Welt einsetzen.

Hades 2 auf Steam

The Last of Us Part 1:

The Last of Us Part 1: Trailer für die PC-Version

Das ist fast ein No Brainer. The Last of Us hat im Jahr 2013 die Gaming-Community auf der PS3 wie kein anderes Spiel bewegt. Mit der Remaster-Version für die PS5 ist das in die Jahre gekommene Abenteuer erneut aufgelebt. Und im März 2023 ist es endlich soweit: Erstmalig können auch PC-Spieler auf Steam in den Genuss der ikonischen Marke kommen.

The Last of Us auf Steam

Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor – Enthüllungstrailer

Mit Star Wars Jedi: Fallen Order hat EA nach Jahren ein reines Singleplayer-Game im Star-Wars-Universum präsentiert, das wieder voll nach dem Geschmack der Spieler war.

Am 17. März 2023 geht die Reise von Cal Kestis mit Star Wars Jedi: Survivor endlich weiter und spielt fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Teils. Cal muss sich in dem Third-Person-Action-Abenteuer neuen Gefahren am Rande der Galaxis stellen.

Jedi: Survivor auf Steam

Remnant 2

Remnant 2: Enthüllungstrailer

Es geht weiter mit einer überraschenden Fortsetzung. In Remnant trifft Dark Souls auf Schusswaffen und schafft seine völlig eigene Welt des Verdorbenen.

Hier könnt euch sogar in Gruppen zusammentun, um unbarmherzige Bossgegner zu bekämpfen. Die immer wieder zufällig erschaffenen Weltabschnitte machen den Wiederspielwert von Remnant ziemlich hoch.

Es lohnt sich definitiv, Remnant 2 auf eure Steam-Wunschliste zu befördern.

Remnant 2 auf Steam

Meet Your Maker

Meet Your Maker: Release-Date-Trailer

Im August 2022 hatten die Macher von Dead by Daylight ihr neues Projekt Meet Your Maker vorgestellt. Das Konzept des Spiels ist ziemlich spannend und umfasst verschiedene Genres.

Es ist ein Bau- und Überfallspiel, bei dem ihr entweder versucht, eine uneinnehmbare Festung voller Fallen zu planen und zu bauen oder selbst als Plünderer in die Schlacht zieht, um die Kreationen anderer Spieler zu erobern.

Falls ihr genauere Infos zu Meet Your Maker möchtet, wir berichteten bereits ausführlicher darüber:

Meet Your Maker auf Steam

Earthblade

Earthblade: Enthüllungtrailer

Freunde von Pixelart und Plattformern sollten unbedingt einen Blick auf Earthblade werfen. Die Macher von Celeste treffen mit ihrem neuen Projekt wieder einen zauberhaften Stil und versprechen knackige Plattformer-Kämpfe und reichhaltige Erkundung.

Das Pixelgame soll zwar erst 2024 erscheinen, einen Platz auf der Wunschliste hat es sich aber auf jeden Fall verdient.

Earthblade auf Steam