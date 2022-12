Kennt ihr schon diesen Horrortipp? (Bildquelle: Wadjet Eye Games)

Leider sind nicht alle Spiele, die es verdient hätten, berühmt. Und besonders das Jahr 2022 hat so einige überraschend gute Games ausgespuckt, die einfach niemand kennt. Unter ihnen befindet sich auch eines der Lieblingsspiele von mehreren unserer Redakteure.

Die unvergesslichsten Spiele 2022, die ihr vielleicht verpasst habt

Sicherlich wisst ihr von den großen Spielen, die 2022 erschienen sind – und vielleicht auch von einigen kleinen Games, die gehypt wurden. Doch ein paar Geheimtipps sind 2022 untergegangen und genau die wollen wir euch hier vorstellen.

Über Horrortipps, emotionale Adventures bis hin zu Metroidvania haben wir für jeden Geschmack etwas herausgesucht – und alle Spiele sind auf Steam verfügbar, viele von ihnen sogar für die Nintendo Switch. Ihr kennt garantiert noch nicht alle:

Weitere Spiele, die lobend zu erwähnen sind

Hat man einmal angefangen, nach den besten unbekannten Spielen 2022 zu graben, dann kann man kaum wieder aufhören. Deswegen stellen wir euch noch zwei weitere Spiele vor, die es zwar nicht in die obere Bilderstrecke geschafft haben – die aber sicherlich trotzdem jemanden von euch glücklich machen könnten.

Ooblets

Farming plus Pokémon – so könnte man Ooblets ganz knapp beschreiben. In dem zuckersüßen und frechen Spiel übernehmt ihr eine Farm in eurem neuen Zuhause, doch der Clou: Ihr sammelt nebenbei auch die niedlichen Ooblets, mit denen ihr kartenbasierte Tanzkämpfe austragen werdet. Ooblets ist ein perfektes Spiel für all jene, die sich in einer niedlichen Welt entspannen wollen.

Holt euch Ooblets für die Nintendo Switch.

Ooblets: Nintendo Switch Trailer

Dwarf Fortress

Zwar ist das Kultspiel Dwarf Fortress bereits vor 16 Jahren erschienen, doch mit dem kürzlichen Release der neuen Version hat es endlich eine hübsche Grafik bekommen – und ist damit dieses Jahr zugänglich für die breite Masse geworden.

Holt euch Dwarf Fortress auf Steam.

Und dass es nun auf Steam gefeiert wird, hat es redlich verdient: Dwarf Fortress ist nämlich – ohne zu übertreiben – die bis heute komplexeste Lebenssimulation überhaupt. Das Prinzip erscheint einfach: Ihr steuert einen Stamm von Zwergen und sollt dafür sorgen, dass euer Volk überlebt. Leider jedoch ist es völlig unvorhersehbar, welche Steine euch in den Weg gelegt werden. Wird eure Zwergenstadt mit Lava geflutet werden? Und was, wenn all die Katzen in eurer Stadt plötzlich sterben, weil sie in der Bar zu viel Alkohol vom Boden geleckt haben? Was, wenn eure Bewohner alle verrückt werden? Was, wenn ein Zwerg plötzlich entscheidet, alle andere umzubringen? Dwarf Fortress ist nicht da, damit ihr es gewinnt – sondern um es zu erleben.

Schaut in den Trailer zur Steam-Edition von Dwarf Fortress.

Dwarf Fortress: Steam Edition

Ooblets könnt ihr auf PC (Epic Games Store), Xbox One und auf der Nintendo Switch spielen, während Dwarf Fortress wahrscheinlich für immer ein reines PC-Spiel bleiben wird.