Das beste Fallout-Spiel? Ihr habt einen klaren Gewinner

Für euch steht der Fallout-Favorit fest. (Bild: Bethesda)

Wir wollten ein für alle Mal klären, welcher Fallout-Teil der allerbeste ist. Diese Frage haben wir in den Sozialen Medien an euch weitergegeben und ihr habt fleißig geantwortet. Schaut euch das Ranking aller 9 Games hier an.

Welcher Fallout-Teil hat die Nase vorn?

Das Rollenspiel-Universum Fallout von Bethesda Softworks zieht seit über 20 Jahren seine Kreise und eine riesige Community in den Bann. 1997 von Interplay Entertainment gestartet, ist 2015 mit Fallout 4 der vorerst letzte Teil der Hauptreihe erschienen.

Wir wollten von euch wissen, welches der mittlerweile neun Fallout-Spiele das beste und welches das schwächste ist. Ihr habt uns eure Sortierungen geschickt und wir haben im Folgenden ein ultimatives Ranking in einer Bilderstrecke erstellt. Viel Spaß beim Durchklicken: