Wir lieben JRPGs, aber es gibt ein paar nervige Punkte. (Bild: Square Enix & GettyImages/AaronAmat)

JRPGs sind Liebe! Wir haben schon einige Artikel veröffentlicht, die diese Aussage bestätigen. Dennoch gibt es auch bei diesem Genre ein paar nervige Dinge auf die wir gut und gerne verzichten können. In der folgenden Bilderstrecke stellen wir euch 7 davon vor.

JRPGs sind wunderbar, aber ...

Japanische Rollenspiele sind ein äußerst beliebtes Videospiel-Genre und begeistern Spieler auf der ganzen Welt. Von Dragon Quest bis Final Fantasy oder Persona: für jeden Rollenspielfan gibt es mit Sicherheit das passenden JRPG. Die Popularität dieser Spiele geht vor allem auf die emotionalen Geschichten, aber auch auf die kitschige Anime-Ästhetik und den immensen Umfang zurück.

Was JRPGs so faszinierend und großartig macht, haben wir deshalb auch in einer separaten Bilderstrecke festgehalten. Dort gehen wir auf die Pluspunkte dieser Rollenspiele ein.

Hier widmen wir uns allerdings den negativen Aspekten, denn natürlich ist nichts perfekt und besonders JRPGs haben einige Punkte, auf die wohl jeder Fan gut und gerne verzichten könnte. Darum stellen wir euch jetzt 7 Dinge vor, die uns an japanischen Rollenspielen ganz besonders nerven:

JRPGs: 7 Dinge, die an japanischen Rollenspielen nerven Bilderstrecke starten (8 Bilder)

