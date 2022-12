Kein Mitleid: Fieser GTA-Online-Spieler erhält gerechte Strafe

Karma in GTA Online: Spieler bekommt seine gerechte Strafe. (Bild: Rockstar Games)

Griefer sind der Bodensatz in jeder Lobby und für gewöhnlich entegehen sie ihrer Strafe. Mit Ausnahme von diesem Schelm, der in einem viralen Reddit-Clip ordentlich Karma kassiert. Es gibt also doch einen Gott.

GTA Online: Wenn das Karma zurückschlägt

Grand Theft Auto Online ist ein riesiges Open-World-Spiel. Kein Wunder also, dass Begegnungen mit anderen Spielern unvermeidlich sind und oft enden sie auch nicht gut. Ein witziges Beispiel dafür zeigt Reddit-Nutzer MacTormod auf seinem Account.

Zu sehen ist, wie MacTormod selbst in seinem Terrorbyte, einem wuchtgen Transporter, unterwegs ist, anscheinend ohne aktive Mission und ohne Fahndungslevel. Die Ruhe währt allerdings nicht lang, denn kurz darauf sieht man, dass ein Hydra-Jet schnell näherkommt. Ohne Vorwarnung eröffnet dieser das Feuer auf den Terrorbyte.

Während viele Fahrzeuge den Explosionen vermutlich nicht hätten standhalten können, wird der Truck lediglich in die Luft geschleudert. Zur Freude von MacTormod trifft das Fahrzeug den Jet, der darauf sofort explodiert und sackt dann auch noch ein Kopfgeld ein, das auf den Flieger ausgesetzt war – Karma.

Die Community fühlt mit

Laut MacTormod habe der Spieler im Jet den Server bereits länger terrorisiert, verwüstet und viele Mitspieler getötet. Diese Situation kennen viele GTA-Spieler, dementsprechend groß ist die Freude über den Ausgang dieser Situation. Viele erzählen außerdem von den Erfahrungen, die sie im Spiel bisher machten.

„Wie kommt es, dass ich immer die Griefer erwische, die eine Fliege mit einer Pistole aus einer Meile Entfernung erschießen können? lol“, schrieb Reddit-Nutzer YoucefBtw.

„Das Problem ist, dass ich zu viel Vertrauen in Randoms habe, sodass ich buchstäblich einfach auf Leute zusteuere und erwarte, dass sie freundlich sind. Die meisten sind es nicht“, berichtet MeMeTiger_.

