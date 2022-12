Bizarrer Topseller: Steam-User wünschen sich Sex mit Horror-Zug

Choo Choo Charles Official Release Date Trailer

Vom Internet-Hype zum echten Spiel: Choo-Choo Charles. In dem bizarren Survival-Horrorspiel bekämpft ihr einen Zug mit Spinnenbeinen. Das obskure Game ist seit kurzer Zeit erhältlich und ein echter Hit. Nun fordern die Spieler allerdings ein essentielles Feature: Sex mit Charles.

Horror-Zug Choo-Choo Charles ist endlich da

Auf YouTube gibt es viele Konzept-Trailer zu wirklich coolen Spielen. Viele davon erscheinen allerdings nie oder sind zum Release die reinste Katastrophe. Das kuriose Horrorspiel Choo-Choo Charles ist da anders!

Seit Monaten begleiten die Fans die Entwicklung des Open-World-Spiels auf YouTube (Link zum Kanal). Und schon die krude Idee, ein Horrorzug mit Spinnenbeinen, wurde schnell zum Internet-Phänomen.

Nun ist das bizarre Spiel seit dem 9. Dezember 2022 auf Steam erhältlich (Link zur Steam-Seite) und die Spieler lieben es! So befindet sich Choo-Choo Charles nicht nur in den Topsellern von Steam, sondern wird auch mit positiven User-Rezensionen überschwemmt. So bringt es das Survival-Spiel derzeit auf rund 92 Prozent positive Stimmen.

Gelobt wird dabei vor allem die wahnwitzige Idee, aber auch das generelle Gameplay. Kritisiert wird nur der etwas geringe Umfang. 19,50 Euro für drei bis fünf Stunden Spielspaß sind einigen Steam-Usern dann doch etwas zu happig.

Sex mit einem Zug: Steam-User haben seltsame Vorlieben

Zumal ja ein ganz wichtiges Feature noch fehlt und zwar die Möglichkeit Sex mit dem Zug zu haben. Fragt uns nicht warum, aber tatsächlich wünschen sich viele Spieler in den Kommentaren genau das!

Dieser Wunsch ist natürlich mehr ein Meme als wirklich ernst gemeint. Glauben wir zumindest.

Entwickelt wurde Choo-Choo Charles übrigens als Ein-Mann-Projekt von Two Star Games. Der Entwickler war auch schon für den Horror-Geheimtipp My Beautiful Paper Smile verantwortlich, das ebenfalls sehr beliebt auf Steam ist. Falls ihr für andersartige Horrorspiele einen Faible habt, dann solltet ihr einen Blick riskieren.