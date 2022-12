92 % positiv auf Steam: GOG verschenkt Geheimtipp für Stealth-Fans

Ghost of a Tale: Trailer zur Konsolenumsetzung

GOG verteilt schon jetzt Weihnachtsgeschenke! PC-Spieler können sich im Online-Shop der Steam-Alternative gerade das Stealth-Adventure Ghost of a Tale kostenlos sichern. Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Aktion läuft nur noch für kurze Zeit. Wir haben alle Infos für euch.

GOG verschenkt Ghost of a Tale

Bei GOG läuten bereits die Weihnachtsglocken. Zwischen dem 12. Dezember und 1. Januar läuft im DRM-freien Online-Shop der Winter-Sale, bei dem es über 4.500 Angebote gibt und Rabatte von bis zu 90 Prozent winken.

Zum Winter-Sale bei GOG

Doch das ist noch nicht alles! Tatsächlich verschenkt GOG aktuell sogar eines seiner Spiele bis zum 15. Dezember um 15:00 Uhr – und zwar Ghost of a Tale. In dem Stealth-Adventure helft ihr der kleinen Maus Tilo dabei, sich durch eine gefährliche Mittelalter-Welt zu schlagen, in der es vor Feinden nur so wimmelt. Da ihr alles andere als kampferprobt seid, müsst ihr mit Tilo versuchen, den meisten Widersachern unbemerkt aus dem Weg zu gehen oder sie kurzzeitig außer Gefecht zu setzen.

Das Spiel setzt auch auf einige RPG-Elemente. So könnt ihr euch im Laufe des Spiels etwa Kostüme verdienen, die eure Charakterwerte steigern oder euch vor euren Gegnern tarnen. Zudem lässt sich die Spielwelt frei erkunden und hält auch einige Geheimnisse für Entdecker bereit. Erste Spielszenen könnt ihr euch im Trailer ganz oben Artikel anschauen.

Ghost of a Tale bei GOG kostenlos abstauben

Spieler lieben Ghost of a Tale

Ein Blick in die Steam-Rezensionen und auch Metacritic zeigt: Bei Ghost of a Tale scheint es sich um einen echten Genre-Geheimtipp zu halten. 92 Prozent aller Steam-Spieler geben eine positive Bewertung ab, der User-Score auf Metacritic liegt bei 8,3 von 10 möglichen Punkten (Quellen: Steam / Metacritic).

Die meisten Spieler sind von der Story, dem Art-Style und dem World-Building komplett verzaubert. Ein gemeinsamer Kritikpunkt der Fans ist jedoch, dass die Stealth-Passagen an vielen Stellen zu leicht sind. Auch die Kamera scheint sich ab und an nicht ganz optimal positionieren zu lassen und das viele Backtracking fiel den meisten Spielern negativ auf.

7 Gratis-Spiele auf Steam, die einen Blick wert sind Bilderstrecke starten (8 Bilder)

Abseits davon sind die meisten Spieler jedoch komplett hin und weg von Ghost of a Tale. Und mit einer Spielzeit von etwa 10-15 Stunden könnte das Stealth-Abenteuer eventuell genau das Richtige für die Zeit zwischen den Jahren sein.