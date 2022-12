Switch-Hit: 3 Jahre alter Western-Shooter ballert sich in die Nintendo-Charts

Nintendo-Switch-Hit: Call of Juarez landet in den Bestseller-Charts. (Bildquelle: Techland)

In den Nintendo-Charts sorgt aktuell überraschenderweise ein Western-Shooter für Aufsehen. Call of Juarez: Gunslinger hat sich in die Top 10 geballert und lässt damit sogar Dauerbrenner wie Mario Kart 8 hinter sich.

Switch-Bestseller: Call of Juarez landet in den Top 10

Nachdem Call of Juarez: Gunslinger ursprünglich 2013 für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 veröffentlicht wurde, kam der Western-Shooter mit einiger Verspätung 2019 endlich auch auf die Nintendo Switch. 3 Jahre später hat sich das Spiel nun endlich den Weg in die Bestseller-Charts der Hybrid-Konsole gebahnt.

Das Revolverheld-Abenteuer wurde von Dying-Light-Studio Techland entwickelt und versetzt euch ins Jahr 1910. Ihr schlüpft in die Schuhe des legendären Kopfgeldjägers Silas Greaves, der von seinen Taten im Wilden Westen erzählt. Ihr dürft seine Geschichten in 14 Leveln nachspielen und kommt dabei als Fans von Outlaws voll auf eure Kosten.

Schaut euch hier den Trailer zu Call of Juarez: Gunslinger an:

Call of Juarez - Gunslinger: Gameplay-Trailer (deutsch)

Der Western-Shooter scheint derzeit einen ganz besonderen Nerv in der Nintendo-Switch-Community zu treffen, denn er sichert sich einen mehr als respektablen achten Platz in der Bestseller-Liste. Ihr könnt euch das Spiel für 19,99 Euro im Nintendo eShop schnappen.

Call of Juarez: Gunslinger im Nintendo eShop ansehen!

Nintendo Switch: Pokémon führt die Rangliste an

Momentan führt bei den Nintendo-Switch-Bestsellern einfach kein Weg an Pokémon Karmesin und Purpur vorbei. Kein Wunder, schließlich konnten die neuesten Einträge des langlebigen Franchises bereits einige beachtliche Verkaufsrekorde brechen – unter anderem konnten sie den erfolgreichsten Launch eines exklusiven Videospiels aller Zeiten verzeichnen.

Karmesin und Purpur schnappen sich somit die beiden Top-Platzierungen trotz der lautstarken Kritik, die sie für ihren verbuggten Release einstecken mussten. Dahinter landet auf Platz 3 die Legacy Edition von FIFA 23, während sich Disney Dreamlight Valley den vierten Rang schnappt. (Quelle: Nintendo)

Welche Switch-Spiele passen zu eurem Sternzeichen? Wir zeigen es euch in unserer Bilderstrecke: