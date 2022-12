Verrückte Story: Entwickler will, dass ihr sein Spiel nicht kauft – wird jetzt verklagt

The Outbound Ghost ist vor Kurzem auf Konsolen und PC erschienen – aber ihr solltet noch mit dem Kauf warten. (Bildquelle: Digerati / Pixabay, fsHH)

Ein Indie-Entwickler und sein Publisher geraten in heftige Auseinandersetzungen. Und die gehen schließlich so weit, dass der Entwickler davon abrät, sein Spiel überhaupt zu kaufen. Mittlerweile hat ihn der Publisher verklagt.

Indie-Entwickler wirbt damit, dass ihr sein Spiel nicht kaufen sollt

So verrückt die Geschichte auch klingt, sie ist wahr – und viel zu lachen haben wohl weder der Indie-Entwickler Conradical Games noch sein Publisher Digerati. Kurz nach Release des Spiels The Outbound Ghost (hier geht es zum Kickstarter dazu) wendet sich Conradical Games an die Öffentlichkeit und erklärt, dass eine von ihm nicht geprüfte Version des Spiels veröffentlicht wurde:

"The Outbound Ghost ist gestern auf Playstation 4/5 erschienen, und heute auf der Nintendo Switch. Ich habe bereits besorgniserregende Nachrichten bezüglich der Performance beider Versionen erhalten. Ich wollte nie, dass diese Version des Spiels erscheint, aber aufgrund einiger Umstände außerhalb meiner Kontrolle, ist es jetzt passiert. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit die relevanten Parteien ihre Fehler beheben, und ich werde euch so gut es geht über aktuelle Ereignisse informieren."

Kurz darauf veröffentlicht er ein weiteres Statement, in dem er darauf hinweist, dass Publisher Digerati das Spiel ohne seine Einwilligung auf Steam im Sale anbietet – etwas, das besonders die Fans auf Kickstarter verärgert haben dürfte. Immerhin hatten sie den vollen Preis für das Spiel in der Kickstarter-Kampagne bezahlt.

Am 8. Dezember schließlich wendet sich Conradical wieder an seine Fans – dieses Mal in einem Video, in welchem er erklärt, dass momentan niemand sein Spiel kaufen sollte.

Conradical möchte sich demnach gänzlich von seinem Publisher lösen und The Outbound Ghost anschließend selbst publizieren. Inwieweit ihm das jedoch möglich sein wird, muss wohl ein Gericht entscheiden.

Derweil hat sich auch der Publisher Digerati an die Öffentlichkeit gewandt, sich entschuldigt und die Vorwürfe von sich gewiesen. Am 12. Dezember hat Digerati Conradical Games verklagt.

Fakt ist bei alledem, dass Spieler wohl wirklich erst einmal Abstand von The Outbound Ghost nehmen sollten. Einmal deswegen, weil das Spiel Bugs auf den Konsolen aufweist. Und schließlich auch, da momentan nicht sicher ist, ob und wie viel Conradical eigentlich von eurem Geld nach dem Kauf sieht.