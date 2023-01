Xbox dreht auf: 2023 könnte das beste Game-Pass-Jahr werden

Game Pass: 2023 könnte das beste Jahr für den Xbox-Service werden. (Bildquelle: spieletipps)

Könnte 2023 tatsächlich endlich das Jahr werden, auf das Xbox-Fans schon seit einer gefühlten Ewigkeit warten? Die Zeichen für ein Game-Pass-Rekordjahr stehen so gut wie nie zuvor – PlayStation muss sich möglicherweise warm anziehen. Ein Kommentar.

Was haben Xbox-Fans mit Perlentauchern gemeinsam? Einen bemerkenswert langen Atem. Seit dem Release der Xbox Series X|S müssen Gamer eine ganze Menge Geduld aufbringen, wenn es um die exklusiven Blockbuster-Spiele der hauseigenen Entwicklerstudios geht, denn diese waren ähnlich wie Schätze auf dem Meeresboden bislang extrem rar gesät. 2023 soll sich dies nun aber endlich ändern: Die Flut an potenziellen Spitzen-Spielen und möglichen Überraschungs-Hits soll ordentlich Schwung in den Game Pass bringen und könnte für all die Dürrejahre entschädigen.

Starfield, Redfall und mehr: Microsoft hat einiges auf der Platte

Weil Microsoft exklusive Xbox-Spiele direkt am ersten Tag im Game Pass veröffentlicht, bietet sich für 2023 voraussichtlich ein beachtliches Aufgebot an interessanten Spiele-Highlights. Allen voran natürlich Bethesdas lang erwartetes Sci-Fi-RPG Starfield, aber dazu auch noch der Vampir-Multiplayer Redfall, das Horror-Survival-Spiel Stalker 2, die Renn-Simulation Forza Motorsport und das Open-World-Abenteuer Ark 2 sollen allesamt 2023 erscheinen.

Zusätzlich sollen auch plattformübergreifende Spiele wie zum Beispiel Lies of P, Minecraft Legends, Atomic Heart, Monster Hunter Rise und Hollow Knight: Silksong in den Xbox Game Pass kommen – am Release-Tag.

Schaut euch hier den ersten Gameplay-Trailer zu Starfield an:

Starfield: Erster Gameplay-Trailer

Xbox: Die Gerüchteküche brodelt

Diese Spiele-Liste kann sich bereits mehr als sehen lassen und darüber hinaus gibt es sogar Gerüchte zu weiteren Games, die noch nicht für das kommende Jahr bestätigt sind – darunter Fable, Avowed, Senua’s Saga: Hellblade 2 und The Outer Worlds 2.

Viele der zuvor genannten Spiele wurden zwar ursprünglich für 2023 eingeplant, haben jedoch noch keinen offiziellen Release-Termin. Mit Hinblick auf die letzten Jahre in der Gaming-Industrie sollte deswegen erst einmal davon ausgegangen werden, dass die meisten nicht 2023 erscheinen werden, bevor es erneut zu Enttäuschungen kommt.

Xbox-Games 2023: Endlich wieder relevant?

In manchen Aspekten, wie dem Orientieren an Spielerbedürfnissen, hat Xbox PlayStation in den letzten Jahren bereits den Rang abgelaufen. Was die Hardware angeht, bewegen sich die beiden Konkurrenten auf einer Wellenlänge, doch bei den exklusiven Spielen hat Sony weiterhin klar die Nase vorn. 2023 könnte Xbox mit dem starken Game-Pass-Aufgebot tatsächlich einen ersten Schritt in die richtige Richtung machen, um den Abstand zum Spitzenreiter ein wenig zu verkürzen.

Möglicherweise könnte vielleicht sogar eines der exklusiven Xbox-Spiele für die Game Awards nominiert werden und somit eine peinliche zehn Jahre andauernde Pleiteserie brechen. Um als Gaming-Plattform wirklich zur Spitze zählen zu können, braucht es nun einmal herausragende Spiele, die Gamern den Atem rauben. 2023 könnte endlich das perfekte Jahr dafür werden – zum Glück haben Xbox-Spieler Übung im Luftanhalten.