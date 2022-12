Assassin’s-Creed-Style: CoD-Spieler gewinnt Warzone 2.0 nur mit dem Messer

Warzone 2.0 Launch Trailer | Call of Duty: Warzone 2.0

Call of Duty: Warzone und sein Nachfolger Warzone 2.0 bieten eine gigantische Spielwiese. Hier kommt es auf Geschick mit der Waffe und ein wenig Glück beim Loot an, um an Ende den Sieg davonzutragen. Oder ihr messert euch einfach durch den gesamten Battle-Royale-Shooter ohne auch nur einen einzigen Schuss abzugeben.

CoD-Challenge: Warzone, aber ohne Schusswaffen

Die meisten Warzone-Spieler haben eine ähnliche Taktik: Landen, Waffe finden, nach Möglichkeit nicht draufgehen und zum Schluss den Sieg holen. Vorausgesetzt die anderen Spieler waren nicht besser oder hatten mehr Glück.

Es gibt unter Streamern aber auch besonders mutige Spieler, die eine Runde Warzone auf unkonventionelle Weise gewinnen wollen. Für den Kick und die Herausforderung. Wie wäre es zum Beispiel mit der Challenge, dass man das Spiel mit der ersten Waffe gewinnen muss, die man findet?! Das ist schon recht knifflig.

Aber es geht natürlich noch schwerer! Der Streamer GhostOfCaldera spielt die beiden Warzone-Teile ausschließlich mit dem Messer und ist damit auch noch überraschend erfolgreich. Aber überzeugt euch am besten selbst von seinem Können:

Dieser Streamer ist Pro und Troll gleichzeitig

Besonders auf TikTok erfreuen die Clips des Streamers Hunderttausende. Sein Motto: Warzone without guns. Also Warzone ohne Schusswaffen. Und der Streamer mit der ominösen Maske meint das absolut ernst.

Dabei setzt er aber nicht nur auf Messer, sondern auch auf Fahrzeuge. Auch dazu gibt es diverse Clips auf seinem Kanal, wie er seine Gegner trollt und/oder aber spektakulär ausschaltet.

Dabei hüpft und slidet der Geist wie Ezio höchstpersönlich von Dach zu Dach und schaltet selbst bedrohliche Gegner wie den Juggernaut problemlos aus. Das ist allerdings nur möglich, weil der Streamer das Movement des Spiels perfekt beherrscht. Dadurch wirkt es fast so als würde er ein ganz anderes Game zocken.

Ob es ihm auch gelingt auf diese Art und Weise eine Nuke in Warzone 2.0 zu erspielen?