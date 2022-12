Brandneuer Xbox-Hit: Community feiert kontroversen Game-Pass-Shooter

Game-Pass-Hit: Xbox-Fans feiern High on Life. (Bildquelle: Squanch Games)

Der eigenwillige Sci-Fi-Shooter High on Life ist diese Woche als Day-One-Release im Game Pass gestartet. Während das Spiel von Kritikern ziemlich negativ bewertet wird, findet die Xbox-Community großen Gefallen an dem skurrilen Spiel.

High on Life: Neuer Shooter von Rick-&-Morty-Macher

Mit High on Life bringt Rick-&-Morty-Schöpfer Justin Roiland seine ganz eigene Art von Humor ins Genre der Sci-Fi-Shooter. Das Spiel, das zum Release am 13. Dezember direkt im Game Pass gestartet ist, bietet Gamern Cartoon-Action mit einer Wagenladung an Meta-Witzen und quasi ununterbrochen quasselnden Waffen – eine davon wurde von Roiland selbst eingesprochen. Das Ergebnis ist ein Shooter, der ziemlich kontroverse Bewertungen erhalten hat, der in der Xbox-Community aber offensichtlich richtig gut ankommt.

Xbox-Fans feiern neuen Game-Pass-Hit

Während die PC-Version von High on Life aktuell eine respektable Metacritic-Wertung von 76 vorzeigen kann, rauscht sie auf der Xbox Series X mit 54 in den Keller. Viele Kritiker möchten sich bei den konstanten Witzeleien am liebsten die Haare ausreißen und auch das simple Gameplay kann nicht alle überzeugen. (Quelle: Metacritic)

Im Xbox-Subreddit scheint die Community allerdings eine gänzlich gegensätzliche Meinung zu haben. Bis auf einige Framerate-Drops, die vor allem auf den Konsolen aufgetreten sind, haben viele Gamer richtig Spaß mit dem Spiel. Somit polarisiert der Shooter ebenso wie die Hit-Serie Rick & Morty, deren Community online bereits für ihre bedingungslose Verehrung jeder noch so schrulligen Idee Roilands berühmt-berüchtigt ist. Ob es euch gefallen wird, liegt vermutlich an eurem Geschmack für Humor, aber mit einem Game-Pass-Abo könnt ihr das Spiel immerhin zumindest ohne Extra-Kosten ausprobieren.

„Das ist genau meine Art von Spiel. Viel Spaß und viele Lacher. Ich verstehe, dass es nicht jedermanns Geschmack ist, aber ich hoffe, dass es genug Aufmerksamkeit bekommt, damit die Entwickler mehr Spiele machen, denn ich liebe Justin Roilands Humor und sein Studio scheint beim ersten großen Spiel echt abgeliefert zu haben.“ ( Reddit-User broritto89 )

„Es ist ein großartiges Spiel, liebe es total. Ich bin überzeugt, dass die schlechten Bewertungen von Leuten kommen, die die Witze einfach nicht mögen.“ ( Reddit-User pacman404 )

„Ich hab’s heute für eine Stunde oder so gespielt. Abseits von ein paar Glitches war es super unterhaltsam und hat mich echt zum Lachen gebracht.“ (Reddit-User WhoElseButQuagmire11)

