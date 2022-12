Sony verteilt ein Geschenk an PlayStation-Spieler – so schnappt ihr euch 6 davon

Was ist besser als ein Geschenk? Ganz klar: 6 Geschenke! (Bild: spieletipps / Getty Images – photosynthesis)

2022 geht langsam zu Ende – höchste Zeit für einen Rückblick. Das dachte sich anscheinend auch Sony und hat kurzerhand erneut die Wrap-Up-Funktion an den Start gebracht, die euer PlayStation-Jahr kurz und knackig zusammenfasst. Am Ende winkt auch ein kleines Geschenk – doch wer will, kann sich stattdessen sogar 6 sichern.

PlayStation Wrap-Up 2022: Sony fasst euer Jahr zusammen

Es ist mal wieder soweit! Wie jedes Jahr gibt euch Sony auch dieses Mal wieder die Chance, euer PlayStation-Jahr kurz und knackig zusammenfassen zu lassen. Mit der Wrap-Up-Funktion auf der offiziellen PlayStation-Seite könnt ihr euch allerlei interessante Statistiken zu eurem PS4- und PS5-Konsum anzeigen lassen.

Neben eurer diesjährigen Gesamtspielzeit auf den Konsolen verrät euch das Wrap-Up auch, wie viele unterschiedliche Spiele ihr 2022 auf der PlayStation gezockt habt, in welchen davon ihr die meiste Zeit verbracht habt, wie viele Trophäen ihr euch währenddessen erarbeitet habt und PS-Plus-Kunden können sogar einsehen, wie viele Gratis-Spiele sie abstauben konnten und wie viel Zeit sie im Online-Modus ihrer Spiele verbracht haben.

Eigenes PlayStation-Wrap-Up erstellen lassen

Am Ende werden die wichtigsten Infos auf einer kleinen Grafik zusammengefasst, die ihr mit euren Freunden teilen könnt – wenn ihr das denn wollt.

157 Stunden, die meisten davon in Assassin’s Creed Valhalla – meine Zeit an der PlayStation fiel dieses Jahr recht genügsam aus. (Bild: spieletipps)

Wer sich das komplette Wrap-Up zu Gemüte geführt hat, bekommt am Ende sogar einen kleines Geschenk: einen Astro-Bot-Avatar, der auf eure Spielverhalten zugeschnitten ist. Sony gibt euch dafür einen Gutscheincode, den ihr direkt im PlayStation Store einlösen könnt – wahlweise im Browser oder aber auf eurer Konsole.

6 PlayStation-Geschenke statt einem: So schnappt ihr euch alle Avatare

Wer jedoch mit seinem Avatar nicht zufrieden ist, muss keine Angst haben. Da die Codes nicht personalisiert sind – und dieser Umstand der Reddit-Community natürlich direkt aufgefallen ist – könnt ihr euch ganz einfach mit den folgenden Codes auch alle anderen Avatare freischalten (Quelle: Reddit):