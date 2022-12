Kostenlos auf Steam: Staubt gleich 2 The-Elder-Scrolls-Spiele gratis ab

Auf Steam gibt es gleich 2 Titel von The Elder Scrolls geschenkt. (Bild: Bethesda, Valve)

Auf Steam könnt ihr euch zwei waschechte Rollenspiel-Klassiker sichern – und zwar gratis. Mit The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls 2: Daggerfall bekommt ihr zwei Highlights aus Bethesdas Skyrim-Universum.

Bethesdas Steam-Umzug ist abgeschlossen. Der Bethesda.net-Launcher ist endgültig abgeschaltet. Spieler müssen jedoch nicht befürchten, dass ihre Spiele, die sie sich über den proprietären Shop besorgt haben, danach nicht mehr gestartet werden können. Tatsächlich bietet Bethesda seinen Nutzern an, ihre Spiele kostenlos auf Steam zu übertragen.

Doch diese Änderung hatte noch eine weitere Auswirkung: Seitdem bietet Bethesda bereits seine beiden RPG-Klassiker The Elder Scrolls: Arena und The Elder Scrolls 2: Daggerfall gratis über Steam an.

The Elder Scrolls: Arena kostenlos über Steam spielen

The Elder Scrolls 2: Daggerfall kostenlos auf Steam spielen

Zuvor waren die beiden Grundsteine der inzwischen weltweit bekannten RPG-Reihe lediglich kostenlos über die Bethesda-Webseite erhältlich.

Originalartikel:

Mit The Elder Scrolls 4: Oblivion und The Elder Scrolls 5: Skyrim hat Bethesda zwei monumentale RPG-Hits gelandet, die auch Jahre nach dem Release noch immer von zahlreichen Gamern gezockt werden. Aber die Reihe hat noch mehr als ihre bekanntesten Vertreter zu bieten, schließlich gibt es The Elder Scrolls bereits seit 1994. Bethesda bietet euch die Chance, die Kult-Reihe näher kennenzulernen und verschenkt zwei der früheren Einträge.

Die Anfänge von The Elder Scrolls kostenlos zocken

Mit The Elder Scrolls: Arena (Release 1994) und The Elder Scrolls 2: Daggerfall (Release 1996) könnt ihr euch direkt bei Bethesda zwei absolute Klassiker der Videospielgeschichte gratis herunterladen und die Anfänge einer der einflussreichsten Rollenspiel-Reihen selbst miterleben.

Schnappt euch The Elder Scrolls: Arena!

In TES: Arena müsst ihr euch nach einem Coup den Stab des Chaos zusammenbauen, um das Königreich zu retten. In TES 2: Daggerfall müsst ihr den Tod des Königs von Daggerfall aufklären und verhindern, dass eine mächtige Waffe, der Messing-Golem Numidum, in die falschen Hände gerät.

Schnappt euch The Elder Scrolls 2: Daggerfall!

Vor Steam-Umzug: Bethesda-Games jetzt noch gratis sichern

Während Bethesda lange Zeit auf einen eigenen Launcher gesetzt hat, findet aktuell der Umzug auf Steam statt. Auch die Fantasy-RPGs TES: Arena und TES: Daggerfall sollen auf der PC-Plattform verfügbar gemacht werden. Ob die Rollenspiele dort allerdings auch gratis angeboten werden, ist bislang noch nicht bekannt. (Quelle: GIGA)

Aus diesem Grund könnte es sich also durchaus lohnen, die RPGs jetzt noch schnell direkt und kostenlos bei Bethesda herunterzuladen. Mit den beiden Klassikern könntet ihr euch in jedem Fall die Wartezeit auf The Elder Scrolls 6 versüßen.

In unserem Video zu The Elder Scrolls zeigen wir euch alles, was ihr über die Reihe wissen müsst: