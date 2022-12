Brutale Skyrim-Challenge: Spieler will ganz Himmelsrand brennen sehen

Ein Dracheblut mutiert zum echten Monster. (Bild: Bethesda, Getty Images/aryos)

Ein blutrünstiger Skyrim-Spieler macht Himmelsrand unsicher. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden NPC im Rollenspiel zu vernichten – ohne Ausnahme. Auf Reddit dokumentiert er seine Schneise der Verwüstung.

Skyrim: Spieler ist das größte Monster

NPCs in The Elder Scrolls 5: Skyrim müssen jeden Tag um ihr Leben bangen. Ihre Welt wird von Drachen überfallen, es herrscht ein blutiger Bürgerkrieg und überall laufen, Vampire, Werwölfe und andere Monster umher. Reddit-User jaeinskyrim beweist jetzt jedoch, dass er das schlimmste Ungeheuer in ganz Himmelsrand ist.

2201 erledigte NPCs und mehr als 2400 erlegten Kreaturen sprechen eine deutliche Sprache. Der User ist sich sicher, dass er jetzt endlich das einzige lebendige Wesen ist, das noch durch Himmelsrand streift. In mehren Bildern auf Reddit zeigt er das wahre Ausmaß seines Handelns. Keine Stadt, kein Dorf und auch keine Magierakademie ist vor ihm sicher.

Bildquelle: Reddit/ jaeinskyrim

Skyrim-Spieler muss etwas tricksen

Ganze ohne Trickserei ist die Herausforderung dann aber doch nicht möglich. jaeinskyrim gibt in den Kommentaren des Posts zu, dass er eine Mod verwendet hat, die eigentlich unsterbliche Charaktere sterblich macht. Darüber hinaus spawnen Monster und bestimmte NPCs wie etwa Wachen nach einiger Zeit einfach nach. Er müsste also bald eine zweite Runde drehen.

In einem zweiten Post zeigt der Spieler außerdem die Statistiken seiner grausamen Tat. Neben einer genauen Auflistung seiner Sünden steht dort auch, wie hoch sein Kopfgeld in den einzelnen Provinzen von Himmelsrand ist. Insgesamt muss er 454.413 Septime zahlen, um seinen Namen wieder reinzuwaschen.

Ein Spieler in The Elder Scrolls 5: Skyrim meistert eine grausame Herausforderung. Er hat es geschafft, ganz allein in Himmelsrand zu sein. Hoffentlich wird er jetzt wenigstens für alle Zeit mit einem schlechten Gewissen bestraft.