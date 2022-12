Geheimtipp für Strategie-Fans: Kostenloser Civ-Klon bald auch auf Steam

Unciv ist eine von Fans entwickelte kostenlose 2D-Neuauflage von Civilization 5. (Bild: 2K)

Civilization gehört zu den bekanntesten Reihen aus dem Bereich Runden-Strategie. Nach insgesamt sechs Spielen und einer Menge Erweiterungen hat Civ eine passionierte Community aufgebaut, die sich diversen Fan-Projekten widmet. Eines dieser Projekte ist Unciv, ein 2D-Klon von Teil 5, der in Zukunft auch auf Steam zu finden sein wird.

Unciv: Fan-Projekt bald auch auf Steam

Das Fan-Projekt Unciv ist eine 2D-Interpretation des beliebten Civilization 5, dabei völlig kostenlos und noch dazu Open Source. Das Spiel wird von Freiwilligen über GitHub entwickelt. Es gibt bereits eine Windows-Version und auch auf Android-Geräten lässt sich Unciv bereits spielen. Kopf hinter dem Projekt ist Yair Morgenstern, der über Unciv schreibt, es soll klein und schnell sein, gemoddet werden können und auch „auf einer Kartoffel laufen“. Wer ein grafisch aufwendiges Spiel mit fettem Soundtrack möchte, soll laut Morgenstern doch einfach zum Original greifen.

Aktuell umfasst Unciv bereits einen Großteil der Features der „Gods and Kings“-Erweiterung. Die Zivilisationen, Gebäude und Einheiten aus „Brave New World“ sind noch nicht vorhanden. Das Ziel ist es, irgendwann alle Features aus Civ 5 auch in Unciv finden zu können. Da das Spiel von Fans entwickelt wird, sucht das Team immer nach Leuten, die helfen wollen. Egal, ob Programmierer, Modder oder Übersetzer, jede Hilfe ist willkommen.

Wie könnt ihr Unciv spielen?

Unciv lässt sich bereits für Windows und Linux herunterladen. Außerdem gibt es eine Mobile-Version im Google Playstore, die bereits über eine Million Downloads hat und knapp 36.000 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,6.

Hier sind die wichtigsten Links zu Unciv:

Spielbare Versionen für Windows und auch Linux findet ihr bei itch.io

Über einige Umwege lässt sich das Spiel auch auf dem Mac spielen.

Für das Smartphone gibt es Unciv auch im Google Playstore. Eine Version für den App Store ist nicht geplant.

Falls ihr zu Unciv etwas beitragen wollt, ist die GitHub-Seite der richtige Anlaufpunkt.

In Zukunft soll Unciv auch auf Steam erscheinen, ihr könnt es euch bereits auf eure Wunschliste setzen.

