Dead Island 2 zu brutal? Deutsche Version geschnitten – darauf müsst ihr verzichten

Deutsche Spieler von Dead Island 2 müssen sich mit einer geschnittenen Version zufriedengeben. (Bild: Deep Silver / Getty Images – scibak)

Dead Island 2 hat es geschafft! Die USK hat dem Spiel eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Dafür musste die deutsche Version der Zombie-Metzelei jedoch geschnitten werden. Die Änderungen fallen aber gering aus.

Dead Island 2 bekommt USK-Freigabe – aber nur geschnitten

Am 28. April 2023 erscheint Dead Island 2 voraussichtlich für Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und den PC – auch in Deutschland. Denn wie Deep Silver im Rahmen einer Pressemitteilung offiziell verkündet, hat das blutige Action-Rollenspiel es tatsächlich geschafft, sich eine USK-Freigabe ab 18 Jahren zu sichern. Mit anderen Worten: Dead Island 2 wird hierzulande ganz regulär erhältlich sein.

Doch um sich die Freigabe zu sichern, mussten die Entwickler eine kleine Änderung an der deutschen Version vornehmen, die den Fans mitunter sauer aufstößen könnte. Auszug aus der entsprechenden Pressemitteilung:

„Es gibt nur einen Unterschied zwischen der internationalen und der USK-Version: Sobald die Zombies besiegt sind, können Spieler in der USK-Version nicht mehr mit den moderigen Kreaturen interagieren.“

Mit anderen Worten: Habt ihr die Untoten erneut ins Jenseits befördert, werdet ihr nicht mehr in der Lage sein, ihnen weitere Körperteile abzuschlagen oder ihnen anderweitig Schaden zuzufügen. Ein kleiner aber dennoch feiner Unterschied, der eine weitere Einschränkung mit sich bringt.

Denn wenn ihr zusammen mit euren Freunden Dead Island 2 im Koop spielen wollt und diese die internationale Version ihr Eigen nennen, werden auch sie während eurer Session nicht in der Lage sein, bereits getötete Zombies weiter zu verstümmeln.

Noch schlimmer wirkt sich die Einschränkung jedoch aus, wenn ihr nicht mit Freunden zusammen spielt, sondern euch übers Zufallsprinzip mit anderen Spielern zusammenwürfeln lasst. Denn Spieler der deutschen Version können in diesem Fall nur mit anderen Spielern der deutschen Version zusammen spielen. Der Pool an potenziellen Mitspielern wird also deutlich reduziert, was die Zeit fürs Matchmaking deutlich erhöhen und einige Wochen nach dem Release auch signifikant erschweren dürfte.

So spielt sich kommende Dead Island 2:

Dead Island 2 – offizieller Gameplay-Trailer

Dead Island 2: So kommt ihr an die ungeschnittene Version

Wer sich an dieser Einschränkung stört, muss jedoch nicht verzweifeln. Keiner hält euch davon ab, euch einfach die ungeschnittene PEGI-Version des Spiels zu besorgen und zu spielen.

Lediglich PC-Spieler sollten vor dem Kauf noch einmal überprüfen, dass es kein „Region Lock“ für die ungeschnittene Version in Deutschland gibt. Ansonsten kann es nämlich sein, dass ihr euren Key online nicht aktivieren könnt. Aber auch dieses Problem sollte sich mithilfe eines VPN lösen lassen. Den entsprechenden Ablauf erklären euch die Kollegen von GIGA: