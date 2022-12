PS5-Perle kommt für PC – Hardware-Anforderungen schockieren

Die Hardware-Anforderungen von Returnal bereiten PC-Spielern Kopfschmerzen. (Bild: PlayStation PC LLC / spieletipps)

Sony bringt mit Returnal einen weiteren PS5-Hit auf den PC. Doch die empfohlenen Systemvoraussetzungen sorgen bei PC-Spielern für Erstaunen.

Returnal für PC: Sony empfiehlt 32 GB RAM

Die diesjährigen Game Awards hielten wieder einige Überraschungen und erstaunliche Ankündigungen für die Spieler bereit. Fans von schnellen Roguelikes auf dem PC etwa dürften sich über die Ankündigung von Sony gefreut haben, dass das bisher PS5-exklusive Returnal bald auch seinen Weg auf den PC finden wird.

Das Ganze wurde im Rahmen eines offiziellen Trailers enthüllt, den ihr euch hier anschauen könnt:

Returnal – offizieller PC-Ankündigungs-Trailer

Einen konkreten Release-Termin gibt es aktuell zwar noch nicht, Sony peilt jedoch einen Verkaufsstart Anfang 2023 an.

Returnal bei Steam anschauen

Doch wer Returnal komplett flüssig spielen will, muss unter Umständen seinem Gaming-PC ein Upgrade verpassen – das legt zumindest ein Blick in die offiziellen Systemanforderungen der Steam-Seite nahe. In vielen Punkten fallen diese zwar recht moderat aus, doch wer einen Blick auf den Punkt Arbeitsspeicher wirft, wird feststellen, dass die Entwickler tatsächlich 32 GB RAM zum Spielen empfehlen.

Ein kurzer Blick in die Steam-Hardware-Umfrage zeigt, dass aktuell lediglich 14,8 Prozent aller Nutzer 32 GB RAM oder mehr in ihrem Rechner verbaut haben (Quelle: Steam).

Fraglich ist, worauf sich die empfohlenen Systemanforderungen beziehen. Dass die dort angegebene Konfiguration ausreicht, um Returnal in maximalen Grafikeinstellungen mit 4K-Auflösung und 60 FPS zu spielen, wagen wir zu bezweifeln.

Ist 32 GB der neue Standard für Gaming-PCs?

In diversen Internetforen hat diese Systemanforderung für Returnal für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Denn bislang galten 16 GB RAM für einen Gaming-PC als vollkommen ausreichend.

Viele Spieler spekulieren derweil, dass der PC-Port von Returnal einfach nicht optimiert wurde und die hohe RAM-Anforderung daher rührt. Andere hingegen sind sich sicher, dass Returnal sich zwar keine 32 GB RAM genehmigen wird, die Entwickler jedoch schlichtweg auf diese Weise sicherstellen wollen, dass genug freier Arbeitsspeicher für zusätzliche Hintergrundprozesse frei bleibt.

Einige Spieler hingegen verstehen das Problem nicht. Ihrer Meinung nach ist dieser Schritt schon lange überfällig – zumal Arbeitsspeicher aktuell recht günstig zu haben ist.

Spannend dürfte es für Besitzer des Steam Deck werden. Das hat schließlich 16 GB RAM intern verbaut, der sich nicht erweitern lässt. Wir gehen jedoch davon aus, dass das Spiel auf Valves Handheld in der nativen Auflösung mit einigen Anpassungen in den Einstellungen relativ rund laufen wird.