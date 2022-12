Neue Quest in The Witcher 3: Darum solltet ihr unbedingt das gute Ende anstreben

Eine neue Mission in The Witcher 3 beschert euch eine ganz besondere Erinnerung an Geralt. (Bild: CD Projekt Red)

Mit dem Next-Gen-Update für The Witcher 3: Wild Hunt sind nicht nur eine bessere Performance und optische Verbesserung eingezogen, es warten auch neue Quests auf euch. Bei einer solltet ihr auf jeden Fall versuchen, ein gutes Ende zu bekommen. Denn dann erwartet euch eine besonders niedliche Überraschung.

The Wichter 3: Kann man den Hund streicheln?

Das frische Update für The Witcher 3 hat auch die Story um einige Missionen erweitert. Eine davon ist „Im Schatten des ewigen Feuers“. Wenn ihr diese mit einem guten Ende abschließt, lässt sich einige Tage danach ein Hund in der Teufelsgrube in Velen nieder.

Und dieser Hund ist nicht irgendein virtueller Vierbeiner, sondern die digitale Version von Henry Cavills Hund Kal.

Die Entwickler von CD Projekt Red wollten dem Einsatz und der Hingabe des Schauspielers für The Witcher huldigen und ihm somit ein Denkmal im RPG setzen.

Lead-Quest-Designer Philipp Weber bestätigte auf Twitter, dass es sich wirklich um Kal handelt, nachdem Fans den Hund im Spiel entdeckt haben:

Henry Cavills Dog Kal ist ein American Akita und ist für eingefleischte Fans selbst ein kleiner Star. Der Hund des Geralt-Darstellers ist immer mit von der Partie, wenn dieser sich am Set aufhält. Bei der Produktion der Witcher-Serie war der Vierbeiner auch die gesamte Zeit dabei.

Henry Cavill wird nach der dritten Staffel der beliebten Netflix-Serie das Schwert an Schauspielkollege Liam Hemsworth abgeben. Mit Kals Auftritt in The Witcher 3 wird er als Geralt zumindest auf ewig in Erinnerung bleiben.

Was gibt es noch über das Next-Gen-Update zu wissen?

Während Konsolenspieler weitesgehend die technischen Verbesserungen und frischen Inhalte in Ruhe genießen können, sieht es bei den PC-Spielern aktuell alles andere als rosig aus. Seit dem Update ist das Rollenspiel für viele unspielbar geworden. Frame-Rate-Einbrüche, Lags und schwarze Bildschirme sind an der Tagesordnung.

Auf Twitter und Steam beschweren sich die Spieler lauthals über die Probleme. CD Projekt Red hat versichert an einer Lösung zu arbeiten und schnellstmöglich einen Patch nachzuschieben (Quelle: Twitter).

