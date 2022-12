Pokémon-Community macht erwachsenen Ash zum Internet-Hit

Muss Pikachu dann auch altern? (Bild: The Pokemon Company, Twitter/Lhzur)

Während Pokémon Karmesin und Purpur aktuell Millionen von Fans begeistern, tut sich auch im Anime einiges. So wurde Ash vor kurzem Pokémon-Meister! Da stellt sich die Frage: Was kommt als nächstes? Wie sieht die Zukunft des jungen Trainers aus? Auf Twitter gibt es die Antwort.

So könnte Ash in der Zukunft aussehen

Ash Ketchum ist in diesem Jahr Pokémon-Meister geworden! Endlich muss man sagen. Immerhin läuft der Anime bereits seit 1997 und trotz diverser Siege und Neustarts, war es dem Jungen aus Alabastia bisher nie vergönnt, den Titel aller Titel zu erringen.

Das hat sich nun geändert und entsprechend groß war die Freude der Fans, die den Sieg von Ash auf Twitter, YouTube und Reddit ausgiebig gefeiert haben. Allerdings hat dieser Höhepunkt auch einen bittersüßen Beigeschmack. Ist die Reise von Ash damit vorbei? Wie geht es weiter?

Ein Künstler auf Twitter hat die Antwort parat und präsentiert seine Version eines älteren Ashs:

Viel getan hat sich strenggenommen nicht. Ash ist nur etwas größer und schmaler geworden. Und seine Kleidung ist neu. Die obligatorischen Handschuhe und das Basecap dürfen dabei natürlich nicht fehlen.

Die Community liebt die Vorstellung von einem älteren Ash aber dennoch und überschüttet den Tweet mit unzähligen Kommentaren, Likes und Shares.

Und auch uns in der Redaktion gefällt die Idee von einem Zeitsprung – zumal so ein Cut eine beliebte Storytelling-Methode im Bereich Anime ist und daher gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre.

Wie wird Ashs Reise wirklich weitergehen?

Wie die tatsächliche Zukunft von Ash aussieht, ist aber derzeit noch unklar. Es gibt Gerüchte, dass der Anime vielleicht eine völlig neue Hauptfigur bekommt. Oder vielleicht erwartet uns ja auch ein erneutes Reboot.

So oder so: Das Pokémon-Universum wird uns noch eine ganze Weile begleiten, ob nun als Anime, Videospiel oder in Form von wertvollen Sammelkarten.