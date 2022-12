Keine Streams mehr? Amouranth verrät, wann sie ihren Job an den Nagel hängt

Amouranth weiß, ab wann sie ihre Karriere an den Nagel hängen kann. (Bild: Instagram – kaitgonewild)

In einer Talkshow spricht Amouranth über ihre Pläne für 2023. Während des Gesprächs wird sie gefragt, wann sie sich vorstellen könnte, ihre Streaming-Karriere aufzugeben. Einen konkreten Termin hat sie dafür zwar noch nicht, dennoch weiß sie genau, wann dieser Schritt für sie in Frage kommt.

Amouranth spricht in Talkshow über ihre Pläne

Wie sieht das Jahr 2023 für Amouranth aus? Das wollten die Moderatoren des 100 Thieves Cast CouRage und Nadeshot von der Twitch-Streamerin im Rahmen einer kleinen Talkshow wissen. Und obwohl sich Amouranth mit Informationen zurückhält, lässt sie sich dennoch ein bisschen in die Karten schauen.

So kündigte der Twitch-Star etwa an, dass sie eine Game-Show planen würde, in der es natürlich auch einen Preis zu gewinnen gäbe. Viel mehr wollte sie jedoch noch nicht über das Projekt verraten. Was genau, wann genau, mit wem genau – das sind alles Details, die es zum aktuellen Zeitpunkt anscheinend noch zu klären gilt. Es ist jedoch klar: Amouranth scheint für 2023 etwas Großes geplant zu haben.

Im Verlauf des Talks kam ein weiteres interessantes Thema auf: Plant Amouranth, ihre Streaming-Karriere an den Nagel zu hängen? Und wenn ja, wann? Einen konkreten Termin im Kalender hat die Streamerin noch nicht anvisiert, es gibt jedoch eine Bedingung, die auf jeden Fall erfüllt sein muss, bevor sie überhaupt darüber nachdenkt:

„Ich denke, mein Plan ist, dass mein passives Einkommen mindestens grob das Level meines aktiven Einkommens erreicht haben muss, sodass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss.“

Mit anderen Worten: Wenn Amouranths Investitionen, die sie seit ihrem Streaming-Erfolg immer wieder tätigt, so viel Geld abwerfen, wie sie durchs Streaming und andere Arten der Inhaltserstellung verdient, könnte sie sich durchaus vorstellen, ihre Karriere zu beenden und sich anderen Themen zu widmen.

Hier könnt ihr euch den kompletten Talk mit Amouranth anschauen:

Eine durchaus kluge Entscheidung. Denn Amouranth weiß, dass auch ihr Interneterfolg sich von einem Tag auf den anderen in Luft auflösen kann. Sich um eine entsprechende Absicherung zu kümmern, zeigt, dass in der Skandal-Streamerin eine kluge Geschäftsfrau steckt.

Amouranth spaßt über Gamer-Girl-Badewasser-Drink

Als sich der Talk mit den beiden Hosts der Show langsam dem Ende zuneigt, fragen CouRage und Nadeshot aus Jux noch nach einer Möglichkeit, wie sie in Zukunft mit Amouranth zusammenarbeiten können. Diese spaßt und sagt:

„Wir könnten zusammen einen Energy-Drink herstellen. Gamer-Girl-Badewasser und er wird in kleinen Gläsern mit verschiedenen Geschmacksrichtungen abgefüllt.“

Aus dem Gespräch erschließt sich zwar, dass es sich hierbei um einen Scherz handelt – die Idee an sich dürfte für viele Fans jedoch nicht so abwegig sein. Schließlich verkaufte sich auch Amouranths echtes Gamer-Girl-Badewasser in ihrem hauseigenen Shop bis auf den letzten Tropfen. Wir sind gespannt, was die Streamerin im kommenden Jahr alles umsetzen wird.