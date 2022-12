Karmesin & Purpur: Seltenes Pokémon treibt Sammler in den Wahnsinn

Pokémon Karmesin & Purpur: Zweiter Trailer nennt Release-Termin

Mit Pokémon Karmesin & Purpur hat das Taschenmonster Dummisel eine neue Entwicklung bekommen. Besonders interessant ist diese Evolution aber vor allem für Hardcore-Sammler, denn mit viel Glück und Geduld kann das Pokémon eine ultra-seltene Form erhalten. Wir erklären euch, was es mit der Entwicklung auf sich hat und warum sie so selten ist.

Ungeliebtes Pokémon wird zu einer Rarität

Wenn man über coole Pokémon spricht, dann wird wohl in den seltensten Fällen der Name Dummisel fallen. Das Wurm-Pokémon existiert bereits seit der 2. Generation und ist für viele Fans eher ein Langweiler. Das ändert sich aber nun mit Pokémon: Karmesin & Purpur, denn Entwickler Game Freak hat dem Monster eine neue Entwicklung spendiert.

Pokémon Karmesin bei Amazon kaufen

Die neue Form hört auf den Namen Dummimisel und birgt ein interessantes Geheimnis, dass vielen Trainern wohl gar nicht erst auffällt. Denn an sich wird der Wurm nur zu einem noch größeren Wurm. Der Teufel liegt aber im Detail!

Dummimisel verfügt nämlich über einen Körper, der für gewöhnlich aus zwei Segmenten in der Mitte zwischen Kopf und Schwanz besteht. In seltenen Fällen kann es aber auch passieren, dass ihr ein Dummimisel mit drei Segmenten erhaltet. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt nur bei einem Prozent.

Ein Dummimisel mit drei Segmenten ist schon selten, aber es geht noch viel extremer! (Bild: The Pokémon Company)

Es geht aber noch sehr viel seltener!

Noch verrückter wird es aber wenn ihr ein Dummimisel mit drei Segmenten als Shiny haben wollt! Shiny-Varianten sind ja an sich schon recht selten, auch wenn Pokémon Karmesin & Purpur die Wahrscheinlichkeit für so eine Begegnung drastisch erhöht haben. Die Krux ist also die Kombination der beiden Wahrscheinlichkeiten, also Shiny plus drei Segmente.

Ihr habt also entweder unfassbares Glück oder aber ihr müsst sehr viel Zeit in die neuen Editionen investieren, wenn ihr das exotische Dummimisel unbedingt euer Eigen nennen wollt. Wobei die Mehrheit aller Spieler hier mit Sicherheit dankend ablehnt, denn wie Eingangs bereist erwähnt, ist Dummisel ohnehin kein besonders beliebtes Pokémon.