PS5-Drama: Nächste Konsolenversion könnte ein echter Schock werden

Das neue PS5-Modell könnte den Fans einige Kopfschmerzen bereiten. (Bild: spieletipps & Getty Images/Viktor_Gladkov)

Das Jahr 2023 steht vor der Tür und Sony spricht über die Zukunft der PlayStation 5. Erwartet Gamer im kommenden Jahr ein neues Modell? Es sieht ganz danach aus. Allerdings befeuern erste Gerüchte schlimmste Befürchtungen. Wir fassen euch die aktuelle Situation zusammen.

Neues PS5-Modell hat einen gewaltigen Haken

Kaum zu glauben, aber wahr: Die PlayStation 5 geht auf ihr drittes Jahr zu. Trotzdem ist die Konsole in deutschen Elektroläden nach wie vor ein seltenes Stück Technik. Über Amazon, eBay und Co. werden PlayStation-Fans zwar fündig, aber ein Normalzustand ist noch nicht in Sicht.

Dennoch oder gerade deswegen hat Sony aber schon große Pläne für das Jahr 2023. So machen aktuell Gerüchte die Runde, dass der japanische Konzern an einem neuen Modell arbeitet. Damit ist aber nicht die PS5 Pro gemeint, sondern eine Version ohne Laufwerk (Quelle: TweakTwown).

„Häh!?“ wird sich jetzt der eine oder andere Leser denken. So eine PlayStation 5 gibt es doch schon. Das ist auch richtig, allerdings gibt es Hinweise darauf, dass Sony das Premium-Modell mit Laufwerk abschaffen will. Das spart Kosten und soll die Produktion ankurbeln.

Außerdem hebelt Sony auf diese Art ganz nebenbei den Gebrauchtmarkt aus. Immerhin sind dann zukünftige Käufer dazu gezwungen, im hauseigenen Store digital einzukaufen. Eine ziemlich dreiste Strategie! Immerhin wird das den Preis der PS5 mit Laufwerk wieder in schwindelerregende Höhen treiben. Daran verdienen dann also in erster Linie Scalper.

Vermeintliche Lösung ist ein schlechter Witz

Zum Glück hat Sony aber einigen Berichten zu Folge bereits eine „geniale Notlösung“ einkalkuliert. So werden PlayStation-Fans die Möglichkeit haben, ein separates Laufwerk zu kaufen, welches dann an die neue PS5 angeschlossen werden kann. So lassen sich dann auch mit dem neuen Modell Retail-Games abspielen.

Aber wie gesagt: Noch handelt es sich hierbei lediglich um Gerüchte, Andeutungen und Spekulationen. Sollte sich dieses Modell jedoch bewahrheiten, dann wird diese neue Verkaufsstrategie mit ziemlicher Sicherheit auf wenig Gegenliebe bei den Fans stoßen.

Schon die Preiserhöhung der PS5 um 50 Euro kam bei der Community nicht gut an. Ein Modell ohne Laufwerk + separates Laufwerk zu verkaufen, das hat allerdings das Potenzial das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen zu bringen.