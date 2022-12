Statt 3,99 jetzt kostenlos: Kontroverser Pokémon-Film für kurze Zeit gratis

Bis kurz vor Heiligabend könnt ihr euch einen Pokémon-Film kostenlos auf Pokémon TV anschauen. (Bild: The Pokémon Company / OLM / Getty Images – photosynthesis)

Auf Pokémon-TV können Fans der Reihe kostenlos Folgen der Serie und auch so manchen Film angucken. Kurz vor Weihnachten wird über die Webseite und die App auch Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte gratis angeboten – aber nur für kurze Zeit. Den Trailer könnt ihr euch direkt hier anschauen. Weitere Infos zur Aktion gibt findet ihr im Artikel.

Pokémon – der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte (Trailer)

Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte kostenlos verfügbar

Die Zeiten, in denen man nach der Schule nach Hause rannte, um nicht die neue Folge Pokémon auf RTL 2 zu verpassen, sind längst vorbei. Mittlerweile können Fans der Reihe sich die Serie und auch einige der Filme einfach direkt auf Pokémon TV im Browser oder aber via App auf dem Smartphone und sogar der Nintendo Switch anschauen – und das völlig kostenlos.

Doch nicht alle Inhalte stehen den Fans jederzeit gratis zur Verfügung. Das Angebot wird immer mal wieder ausgebaut und ausgetauscht. Zudem gibt es auch in regelmäßigen Abständen kurze Aktionszeiträume, in denen ein Inhalt nur für ein paar Tage oder Wochen verfügbar ist. So ist es auch dieses Mal wieder. Denn ab sofort können Pokémon-Fans auf Pokémon TV bis zum 23. Dezember 2022 sich „Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte“ kostenlos anschauen. Danach verschwindet der Film wieder aus dem Sortiment und muss stattdessen über Plattformen wie Google Play, Amazon Video oder iTunes für 3,99 Euro ausgeliehen werden.

Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte kostenlos auf Pokémon TV anschauen

Lohnt sich der Pokémon-Film?

Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte ist der 18. Streifen des Franchise und gehört unter den Fans mit zu den am stärksten diskutierten Teilen der Reihe. Viele Fans lieben ihn, viele hassen ihn – andere hingegen finden ihn absolut mittelmäßig. Vor allem das gigantische Aufgebot an Legendären Pokémon im Film scheint die Fan-Community zu spalten. Einige können der gigantischen Masse so gar nichts abgewinnen, andere hingegen finden, dass das der großartigste Aspekt des ganzen Films ist.

Mit einer IMDb-Wertung von 5,9 von 10 möglichen Punkten liegt Pokémon – Der Film: Hoopa und der Kampf der Geschichte im Vergleich zu Vorgängern und Nachfolgern ziemlich im Mittelfeld. Die meisten Filme liegen zwischen 5,5 und 6,5 Zählern (Quelle: IMDb). Macht euch doch einfach selbst ein Bild und schaut euch den Streifen selbst an. Mit einer Laufzeit von gerade einmal 79 Minuten ist er auch nicht besonders lang.