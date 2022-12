Xbox-Bestseller: Neuer Racing-Hit schon kurz nach Release stark reduziert

Need for Speed: Unbound rast dank Rabatt in die Xbox-Charts. (Bildquelle: EA)

Bereits wenige Wochen nach dem Release ist ein brandneues Racing-Highlight im Xbox-Store bereits mächtig im Preis reduziert. Der Rabatt von Need for Speed: Unbound ist bemerkenswert, schließlich gehört das Spiel zu den positiven Gaming-Überraschungen des Jahres.

Fans von rasanten Rennspielen können sich aktuell die Neuerscheinung Need for Speed: Unbound mit einen satten Rabatt im Xbox-Store sichern. Nur knapp einen Monat nach dem Release ist das Spiel für die Xbox Series X|S und Xbox One um 40 Prozent im Preis reduziert – und schnappt sich damit einen Platz in der Top 10 der Bestseller-Liste.

Need for Speed: Unbound rast in die Xbox-Charts

Mit Unbound hat die Need-for-Speed-Reihe Ende November 2022 ein beachtliches Comeback hingelegt. Die letzten Einträge des etablierten Racing-Franchises haben oft eher lauwarme Kritiken und Bewertungen erhalten, doch das neueste Rennspiel konnte viele in der Community überzeugen – insbesondere der neue Anime-Stil wurde von Fans und Rezensenten gelobt. Auch in unserem Test hat der Racing-Hit ordentlich Spaß gemacht.

Schaut euch hier den Trailer zu Need for Speed: Unbound an:

Need for Speed Unbound – Offizieller Enthüllungstrailer

In Need for Speed: Unbound erwartet euch ein Streetracing-Abenteuer mit jeder Menge schicker Karossen und so viel PS wie ihr auf den Straßen von Lakeshore einsetzen könnt. Das Spiel ist derzeit im Xbox-Store um 40 Prozent reduziert und kostet somit 47,99 Euro statt 79,99 Euro. Mit diesem Rabatt hat sich das Spiel auf Platz 8 der Xbox-Charts geschoben.

Need for Speed: Unbound im Xbox-Store ansehen!

Xbox-Bestseller: FIFA 23, CoD & mehr im Angebot

In den Xbox-Charts dominieren kurz vor Weihnachten Spiele, die im Preis reduziert sind. Die gesamte Top 10 besteht aus momentan besonders günstigen Spielen. FIFA 23 ist gleich in drei verschiedenen Varianten vertreten und verteidigt nebenbei Platz 1, während Cyberpunk 2077 auf dem zweiten Platz landet. Auch das Cross-Gen-Bundle von Call of Duty: Modern Warfare 2, Star Wars Jedi: Fallen Order und Resident Evil 8 sind ganz oben in den Bestsellern zu finden. (Quelle: Xbox)

