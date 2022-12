GTA 6: Vergessener GTA-4-Chrarakter könnte Comeback feiern

Na? Wer von euch hat ihn schon vergessen? (Bild: Rockstar Games)

Offiziell bestätigt hat es Rockstar zwar noch nicht, doch wir wissen bereits, dass GTA 6 in Vice City angesiedelt wird. Genau das bietet für Rockstar die perfekte Gelegenheit, einen alten Charakter aus GTA 4 ein Comeback zu spendieren, den viele von euch jedoch bestimmt schon wieder vergessen haben.

Comeback in GTA 6? Fans denken, Jerry Kapowitz könnte zurückkehren

Massig Informationen zu GTA 6 gibt es noch nicht – auch nicht seit dem letzten Leak. Doch eines ist bereits relativ sicher: GTA 6 spielt mal wieder in Vice City – und das freut viele Fans.

Auch Reddit-Nutzer MugsyIsAss scheint es so zu gehen – denn er hat die Vermutung, dass ein alter GTA-4-Charakter dadurch ein kleines Comeback im neuen Teil feiern könnte: Jerry Kapowitz.

Wer sich jetzt denkt: „Wer zur Hölle ist Jerry Kapowitz?“, dem sei verziehen. Der Obdachlose aus Liberty City spielt im Story-Modus von GTA 4 nur eine kleine Rolle. So bettelt er etwa zum Anfang des Spiels in einer Cutscene bei Vlad um ein bisschen Kleingeld, der ihn prompt auf aggressive Art verscheucht.

Viel wichtiger ist jedoch, dass der mittellose Obdachlose zu einem späteren Zeitpunkt in Meadows Park von Luis Lopez angerempelt und zu Boden geworfen wird. Kapowitz entdeckt dadurch im Müll einen kleinen Beutel, der mit Diamanten gefüllt ist. Genau den Diamanten, die während der Story-Mission „Diamonds are a Girl's Best Friend“ in einem Müllwagen verloren gehen.

So sieht der Obdachlose Jerry Kapowitz in GTA 4 aus. Erinnert ihr euch jetzt? (Bild: GTA Fandom Wiki – Himerosteam)

Kapowitz veräußert die Diamanten und startet eine Kette aus Waffenläden und Spirituosengeschäften in Vice City und wird dadurch ein gemachter Mann.

Neue Ideen und Inhalte sind schön und gut – wir hoffen jedoch vor allem, dass GTA 6 nicht diese Fehler seiner Vorgänger wiederholt:

Was für eine Rolle könnte der Obdachlose in GTA 6 spielen?

In den Kommentaren unter dem Reddit-Thread gibt es einige Theorien und Ideen, was für eine Rolle Kapowitz in GTA 6 spielen könnte. MugsyIsAss selbst hofft, dass der unscheinbare Nebencharakter aus GTA 4 so richtig aufblüht und in GTA 6 eine richtig große Rolle spielt und vielleicht sogar als Gegner der Hauptcharaktere auftritt.

Reddit-Nutzer Proposterum geht sogar noch einen Schritt weiter:

„Aber ja! Kapowitz als Gouverneur.“

DrWolfgang760 hingegen denkt, dass Kapowitz eher kleine Brötchen in GTA 6 backen wird:

„Ja, um billige Waffen und Schnaps zu bekommen …“

Fakt ist: Ein Comeback für Jerry Kapowitz scheint nicht abwegig zu sein. Ob der neureiche Waffen- und Schnapshändler jedoch eine größere Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Sobald es konkrete Informationen gibt, findet ihr sie in unserem Übersichtsartikel zu GTA 6: