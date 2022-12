Seltenes Pokémon in Karmesin & Purpur: So schnappt ihr es euch im nächsten Raid

Diese Pokémon solltet ihr für den nächsten Tera-Raid in Karmesin und Purpur einpacken. (Bild: The Pokémon Company)

Der Tera-Raid mit Glurak ist vorbei und schon schiebt Game Freak den nächsten hinterher. In Kürze könnt ihr euch ein seltenes Liberlo in Karmesin und Purpur schnappen. Wann es erscheint und welche Monster ihr am besten im Gepäck habt, erklären wir euch hier genau.

Wann erscheint Liberlo in Karmesin und Purpur?

Wie die meisten Spieler schon bemerkt haben dürften, könnt ihr Liberlo in Karmesin und Purpur nicht in freier Wildbahn fangen. Doch jetzt bekommt ihr für kurze Zeit die Möglichkeit, dennoch eines zu ergattern: Im nächsten temporären Tera-Raid des Spiels.

Das Event wird, wie zuvor schon bei Glurak, zweimal stattfinden. Folgende Termine solltet ihr euch deshalb im Kalender notieren:

Dezember um 1 Uhr bis 2. Januar um 1 Uhr

Januar um 1 Uhr bis 16. Januar um 1 Uhr



(Quelle: Serebii)

Liberlo wird den zweiten 7-Sterne-Raid des Rollenspiels bereithalten und auf Level 100 sein. Stellt also sicher, dass ihr auch mit Level-100-Pokémon antretet. Neben Liberlos Feuer-Typ wird es den Tera-Typ Kampf besitzen.

Genau wie Glurak, könnt ihr Liberlo nur einmal pro Speicherstand fangen, auch wenn ihr den Raid mehrfach absolviert. Ab dann winken nur noch zusätzliche Belohnungen. Wenn ihr siegreich über Liberlo seid, wird es mit dem Titanen-Zeichen ausgestattet sein.

Pokémon Karmesin & Purpur: Fundorte aller Pokémon Bilderstrecke starten (401 Bilder)

Welche Pokémon solltet ihr für Liberlo am Start haben?

Aufgrund Liberlos Kampf-Typ und seinen möglichen Attacken sind folgende Pokémon eine gute Wahl für den Raid:

Azumarill

Backel

Feelinara

Lahmus

Crimanzo/Azugladis

Azumarill ist resistent gegen Feuerattacken und kann den Tera-Typ Kampf gekonnt schwächen, daher ist es eine gute Wahl. Backel kann mit dem Typ Fee punkten und seine Spezialfähigkeit Knusperkruste macht es immun gegen Feuerattacken seitens Liberlo. Auch die Verteidigung wird durch die Fähigkeit erhöht.

Liberlo wird wohl hauptsächlich mit physischen Attacken aufwarten. Die physische Verteidigung von Backel und Azumarill sind dafür ausreichend gewappnet.

Eine Kombination aus Bauchtrommel und Knuddler ist eine gute Strategie gegen Liberlo. Vorausgesetzt, Azumarill bleibt so lange am Leben, dass Knuddler zum Einsatz kommen kann. Dafür muss die Heilung im Team im Auge behalten werden. Rechte Hand von Backel ist ebenfalls ratsam, um die Stärke von Azumarill zu erhöhen.

Eine Attacke von Liberlo könnte dieser Strategie allerdings einen Strich durch die Rechnung machen: Konter. Sollte Bauchtrommel, Knuddler und Rechte Hand Liberlo nicht gleich ins Aus befördern, wird der getriggerte Konter Azumarill wahrscheinlich vernichten.

Die sichere Variante: Feelinara

Falls ihr das nicht riskieren wollt, könnt ihr euch statt Azumarill auch für Feelinara entscheiden. Denn dann müsst ihr euch keine Sorgen um Konter machen. Mit dem Einsatz von Trugträne könnt ihr Liberlos Spezial-Verteidigung um zwei Stufen schwächen und so mehr Schaden anrichten. Danach könnt ihr Liberlo mit Mondgewalt zusetzen und Backel kann mit Rechte Hand helfen.

Mit zwei Attacken könnte Liberlo euren Feen-Pokémon allerdings an den Kragen gehen: Eisenschädel und Mülltreffer. Sollte Liberlo damit aufwarten, solltet ihr lieber mit Attacken von Psycho-Pokémon angreifen.

Letzte Rettung: Psycho ist gefragt

Da ihr ein Pokémon mit starker physischer Verteidigung braucht, ist Lahmus da eine gute Wahl. Es ist zudem gegen Feuer- und Kampfattacken resistent. Heilwoge, Psychofeld und Amnesie werden zusätzlich nützlich sein.

Wenn ihr lieber auf ein Pokémon setzen wollt, das gegen fast alle Attacken von Liberlo immun ist, könnt ihr auch Crimanzo oder Azugladis wählen.

Mit der Fähigkeit Feuerfänger sind beide immun gegen Feuerattacken. Dann solltet ihr Liberlo mit Psycho-Attacken zusetzen. Bei Crimanzo wählt ihr dafür Flächenmacht und Psychokinese. Mit Psychofeld und Gedankengut könnt ihr zusätzlich Crimanzos Stats für Spezial-Attacken erhöhen.

Azugladis ist zwar nicht vom Typ Psycho, kann Liberlos Tera-Typ aber mit Psychoklinge einheizen. Hohen Schaden könnt ihr zusätzlich machen, wenn ihr Schwerttanz einsetzt.

Mit diesen Strategien solltet ihr eine gute Chance im Tera-Raid gegen Liberlo haben. Natürlich können sich einige Taktiken ändern, wenn das Event live ist und Liberlos endgültige Attacken bekannt sind.

(Quelle: Kotaku)

Um Liberlo zu vermehren, könnt ihr es zusammen mit Ditto in ein Picknick setzen. Hier findet ihr Ditto: