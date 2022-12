Elden Ring, FIFA 23, CoD und mehr: Fetter PlayStation-Sale reduziert über 1.000 Games

PlayStation-Sale: Über 1.000 Spiele stark reduziert (Bildquelle: FromSoftware)

Kurz vor Weihnachten starten im PlayStation-Store bereits die Januar-Angebote – und Sony lässt sich zum Jahresende nicht lumpen. Über 1.000 Spiele sind über die Feiertage im Angebot, darunter auch Hits wie Elden Ring, FIFA 23 und Call of Duty: Modern Warfare 2.

PlayStation-Sale: PS4- & PS5-Hits stark reduziert

Zum Jahresende lässt es Sony richtig krachen: Im PlayStation-Store sind die Januar-Angebote gestartet, bei denen zahlreiche Top-Spiele für die PS4 und PS5 stark reduziert sind – ihr könnt teilweise über 50 Prozent sparen.

Januar-Angebote im PlayStation-Store: Über 1.000 Spiele günstiger

Die Januar-Angebote bieten euch eine große Auswahl an Rabatten im PlayStation-Store – inklusive vieler der größten Hits des vergangenen Jahres für die PS4 und PS5 wie Elden Ring, FIFA 23, Need for Speed: Unbound und Horizon Forbidden West. Die Aktion läuft einschließlich bis zum 7. Januar. Hier zeigen wir euch 13 Angebote, die sich über die Feiertage richtig lohnen.

Hier geht's zu den Januar-Angeboten im PlayStation-Store!

In unserem Video zeigen wir euch die besten Exklusivspiele für die PlayStation 5: